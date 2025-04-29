https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-ehliyet-sahiplerine-3-ay-uyarisi-yapmayan-fazladan-7-bin-423-lira-odeyecek-1095768168.html

Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek

Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. Bu belgeler 31 Temmuz 2025’te geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini bu tarihe kadar... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T11:45+0300

2025-04-29T11:45+0300

2025-04-29T11:45+0300

ekonomi̇

ehliyet

eski ehliyet

ceza

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Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip ehliyetlerle değiştiriliyor. Bu geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşların belgeleri, 1 Ağustos itibarıyla geçersiz hale gelecek.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne dek 31 milyon 643 bin kişi yeni ehliyet başvurusu yaptı. Ancak hâlâ 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Bu kişiler, son başvuru tarihine kadar işlem yapmadıkları takdirde hem araç kullanamayacak hem de yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.Ehliyet yenilemede ücret farkı 7.423 TL olacak31 Temmuz’a kadar yapılan başvurularda sadece 15 TL karşılığında ehliyet yenilenebiliyor. Ancak bu tarihi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. Yani başvurusunu zamanında yapmayanlar 7 bin 423 TL’lik ekstra maliyetle karşı karşıya kalacak.Başvuru yoğunluğu bekleniyorYetkililer, son aylarda yaşanacak olası randevu yoğunluğuna karşı vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamalarını öneriyor. Başvurular, nüfus müdürlüklerinden ya da Alo 199, nvi.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden alınan randevularla gerçekleştiriliyor.Yeni tip ehliyet i̇çin gerekli belgelerEhliyet yenileme işlemi için vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:Başvurusu tamamlanan kişilere yeni ehliyetler, PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı mümkün.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/eski-tip-ehliyet-icin-son-gune-kalmayin-uyarisi-1095744446.html

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