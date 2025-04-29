Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Gürer: ‘Tarımda bir deprem yaşadık, fiyatlara etkisi sonbaharda görülecek'
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İmplant uygulamalarını kolaylaştıran bir girişim
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'PYD öncülüğündeki konferansın arkasındaki aktörler ABD ve Fransa'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
17:55
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:15
28 dk
Canlı
19:23
49 dk
ÖZEL HABER
Yunan Bakan’dan dikkat çeken İstanbul ziyareti
22:23
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Emin Çapa: 'Asgari ücreti konuşmayı reddediyorum'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşı 2 çeyrek altına düştü
09:07
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
YAZI - YORUM
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten kimdir?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-ehliyet-sahiplerine-3-ay-uyarisi-yapmayan-fazladan-7-bin-423-lira-odeyecek-1095768168.html
Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek
Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. Bu belgeler 31 Temmuz 2025’te geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini bu tarihe kadar... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T11:45+0300
2025-04-29T11:45+0300
ekonomi̇
ehliyet
eski ehliyet
ceza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip ehliyetlerle değiştiriliyor. Bu geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşların belgeleri, 1 Ağustos itibarıyla geçersiz hale gelecek.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne dek 31 milyon 643 bin kişi yeni ehliyet başvurusu yaptı. Ancak hâlâ 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Bu kişiler, son başvuru tarihine kadar işlem yapmadıkları takdirde hem araç kullanamayacak hem de yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.Ehliyet yenilemede ücret farkı 7.423 TL olacak31 Temmuz’a kadar yapılan başvurularda sadece 15 TL karşılığında ehliyet yenilenebiliyor. Ancak bu tarihi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. Yani başvurusunu zamanında yapmayanlar 7 bin 423 TL’lik ekstra maliyetle karşı karşıya kalacak.Başvuru yoğunluğu bekleniyorYetkililer, son aylarda yaşanacak olası randevu yoğunluğuna karşı vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamalarını öneriyor. Başvurular, nüfus müdürlüklerinden ya da Alo 199, nvi.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden alınan randevularla gerçekleştiriliyor.Yeni tip ehliyet i̇çin gerekli belgelerEhliyet yenileme işlemi için vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:Başvurusu tamamlanan kişilere yeni ehliyetler, PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı mümkün.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/eski-tip-ehliyet-icin-son-gune-kalmayin-uyarisi-1095744446.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ehliyet, eski ehliyet, ceza
ehliyet, eski ehliyet, ceza

Eski ehliyet sahiplerine '3 ay' uyarısı: Yapmayan fazladan 7 bin 423 lira ödeyecek

11:45 29.04.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
Abone ol
Türkiye genelinde 4 milyon 237 bin kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. Bu belgeler 31 Temmuz 2025’te geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini bu tarihe kadar yapmayanlar, 7 bin 423 lira fazla ödemek zorunda kalacak.
Eski tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'dan itibaren dağıtılmaya başlanan yeni tip ehliyetlerle değiştiriliyor. Bu geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyen vatandaşların belgeleri, 1 Ağustos itibarıyla geçersiz hale gelecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre bugüne dek 31 milyon 643 bin kişi yeni ehliyet başvurusu yaptı. Ancak hâlâ 4 milyon 237 bin kişi eski tip ehliyet kullanmaya devam ediyor. Bu kişiler, son başvuru tarihine kadar işlem yapmadıkları takdirde hem araç kullanamayacak hem de yüksek ücret ödemek zorunda kalacak.

Ehliyet yenilemede ücret farkı 7.423 TL olacak

31 Temmuz’a kadar yapılan başvurularda sadece 15 TL karşılığında ehliyet yenilenebiliyor. Ancak bu tarihi kaçıranlar, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak. Yani başvurusunu zamanında yapmayanlar 7 bin 423 TL’lik ekstra maliyetle karşı karşıya kalacak.

Başvuru yoğunluğu bekleniyor

Yetkililer, son aylarda yaşanacak olası randevu yoğunluğuna karşı vatandaşların işlemlerini en kısa sürede tamamlamalarını öneriyor. Başvurular, nüfus müdürlüklerinden ya da Alo 199, nvi.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden alınan randevularla gerçekleştiriliyor.

Yeni tip ehliyet i̇çin gerekli belgeler

Ehliyet yenileme işlemi için vatandaşların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekiyor:
Eski sürücü belgesi
15 TL başvuru ücreti
Sürücü sağlık raporu
Biyometrik fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
MERNİS’te kayıtlı açık adres bilgisi
Başvurusu tamamlanan kişilere yeni ehliyetler, PTT aracılığıyla adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, geçici sürücü belgesiyle araç kullanımı mümkün.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
TÜRKİYE
Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Dün, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала