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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-pentagon-analisti-michael-maloof-putin-ateskes-icin-inisiyatif-alarak-muzakere-etme-istegini-1095760086.html
Eski Pentagon analisti Michael Maloof: Putin ateşkes için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor
Eski Pentagon analisti Michael Maloof: Putin ateşkes için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon analisti Michael Maloof, Putin'in ateşkes ilanını müzakere ve barış arzusu olarak yorumlayarak, “Putin ateşkes ilan etmek için inisiyatif alarak... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T04:31+0300
2025-04-29T04:31+0300
dünya
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Eski Pentagon analisti Michael Maloof, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü'nün 80. yıldönümü kutlamaları sırasında ateşkes ilan etme kararının müzakere ve barış arzusunu gösterdiğini söyledi.Maluf açıklamasında, “Putin ateşkes ilan etmek için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor. Çatışmaya bir son vermek istiyor” dedi.Analist ayrıca, Kursk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden kurtarılmasının, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde Vladimir Zelenskiy'in elindeki kozlarını kaybetmesine yol açtığını belirtti.Geçtiğimiz Pazartesi günü, Rus lider Zafer'in 80. yıldönümünde ateşkes ilan etti. Ateşkes, 7 Mayıs gece yarısından başlayarak 8 Mayıs boyunca ve 10 Mayıs gece yarısına kadar sürecek. Bu süre zarfında tüm çatışmalar durdurulacak. Kremlin'in de belirttiği gibi Ukrayna tarafının da aynı şekilde hareket etmesi bekleniyor. Kiev'in ateşkesi ihlal etmesi halinde Rus birlikleri yeterli ve etkili bir karşılık verecek.Geçtiğimiz hafta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Wykoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/suriyeli-uzman-duyurulan-gecici-ateskes-gerginligin-azaltilmasi-icin-onemli-bir-imkan-olabilir-1095757353.html
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Eski Pentagon analisti Michael Maloof: Putin ateşkes için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor

04:31 29.04.2025
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Sputnik
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Eski Pentagon analisti Michael Maloof, Putin'in ateşkes ilanını müzakere ve barış arzusu olarak yorumlayarak, “Putin ateşkes ilan etmek için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor. Çatışmaya bir son vermek istiyor” dedi.
Eski Pentagon analisti Michael Maloof, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü'nün 80. yıldönümü kutlamaları sırasında ateşkes ilan etme kararının müzakere ve barış arzusunu gösterdiğini söyledi.
Maluf açıklamasında, “Putin ateşkes ilan etmek için inisiyatif alarak müzakere etme isteğini ortaya koyuyor. Çatışmaya bir son vermek istiyor” dedi.
Analist ayrıca, Kursk bölgesinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden kurtarılmasının, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerde Vladimir Zelenskiy'in elindeki kozlarını kaybetmesine yol açtığını belirtti.
Geçtiğimiz Pazartesi günü, Rus lider Zafer'in 80. yıldönümünde ateşkes ilan etti. Ateşkes, 7 Mayıs gece yarısından başlayarak 8 Mayıs boyunca ve 10 Mayıs gece yarısına kadar sürecek. Bu süre zarfında tüm çatışmalar durdurulacak. Kremlin'in de belirttiği gibi Ukrayna tarafının da aynı şekilde hareket etmesi bekleniyor. Kiev'in ateşkesi ihlal etmesi halinde Rus birlikleri yeterli ve etkili bir karşılık verecek.
Geçtiğimiz hafta Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steven Wykoff ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ile ön koşulsuz müzakerelere hazır olduğunu teyit ettiğini açıklamıştı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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