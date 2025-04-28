https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/suriyeli-uzman-duyurulan-gecici-ateskes-gerginligin-azaltilmasi-icin-onemli-bir-imkan-olabilir-1095757353.html

Suriyeli uzman: Duyurulan geçici ateşkes gerginliğin azaltılması için önemli bir imkan olabilir

Suriyeli uzman: Duyurulan geçici ateşkes gerginliğin azaltılması için önemli bir imkan olabilir

Sputnik Türkiye

Suriyeli siyaset bilimci Rahmoun, Rusya lideri Putin tarafından duyurulan ateşkesin tarafların arasındaki gerginliğin azaltılması için önemli bir imkan... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T23:50+0300

2025-04-28T23:50+0300

2025-04-28T23:50+0300

ukrayna kri̇zi̇

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vladimir putin

ukrayna

ateşkes

9 mayıs zafer bayramı

zafer bayramı

suriye

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Suriyeli siyaset bilimci Omar Rahmoun, Sputnik’e demecinde Nazilere karşı kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıldönümü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan ateşkesin tarafların arasındaki gerginliğin azaltılması için önemli bir imkan olabileceğini ifade etti.Rahmoun, “Duyurulan geçici ateşkes, özellikle de Rusya için derin bir tarihi sembol olan Zafer Bayramı’nın 80. yıldönümü yaklaşırken gerginliğin azaltılması için önemli bir imkan olabilir. Bu girişim insani yardımın ulaştırılması, esir veya cenazelerin takas edilmesi için bir pencere açabileceği gibi, Moskova'nın diplomatik çözümlere hazır olduğunu da gösterebilir” dedi ve şöyle devam etti:Suriyeli uzman, “Rusya'nın girişimi güvenin yeniden tesis edilmesine yönelik bir adımdır. Kiev ateşkesi ihlal etmezse, ciddi siyasi görüş ayrılıkları devam etse bile, diyalog için asgari bir zemin oluşabilir. Üstelik böyle bir mola uluslararası toplum üzerinde, gerilimi daha da tırmandırmak yerine ciddi müzakerelere girişilmesi yönünde baskı yaratabilir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putinden-yeni-ateskes-karari-1095742894.html

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rusya, vladimir putin, ukrayna, ateşkes, 9 mayıs zafer bayramı, zafer bayramı, suriye, uzman, kiev, moskova