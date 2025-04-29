https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-kaymakama-70-yil-hapis-ihale-varmis-gibi-para-topladi-1095781966.html

Eski kaymakama 70 yıl hapis: İhale varmış gibi para topladı

Eski kaymakama 70 yıl hapis: İhale varmış gibi para topladı

Sputnik Türkiye

Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir Kaymakamı Mustafa Kılıç'a, "nitelikli... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T16:16+0300

2025-04-29T16:16+0300

2025-04-29T16:16+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

kaymakam

adana

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek çok sayıda firmadan 'teminat' adı altında, şahsi hesabına para yatırtarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi eski kaymakamı Mustafa Kılıç, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.Dolandırıcılık yapan kaymakama hapis cezasıSanık Kılıç, savunmasında, kimseyi dolandırmadığını ve 23 yıllık meslek hayatında herhangi yasa dışı bir işe karışmadığını öne sürerek, şunları iddia etti:'Kimsenin bir lirasını almadım'Diğer sanık Ö.A. da suçlamaları reddederek, "Ben hiç kimseye 'Cumhurbaşkanlığında çalışıyorum' demedim. Ben Mustafa Kılıç'ın makam kapısından giriş çıkış yapmadım. Hep özel kalem bölümünde normal vatandaş gibi bekledim. Firmaların bazı temsilcilerinin kaymakamla tanışmak için benden talebi oldu. Ben firmaların parasal ilişkilerine asla karışmadım. Ben kaymakam Mustafa Kılıç tarafından kullanılıp ortaya atılmış bir insanım. Kimsenin bir lirasını almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.Mahkeme heyeti, Mustafa Kılıç'ı "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, Ö.A'yı da 50 yıl 10 ay hapis ve 408 bin lira adli cezasına çarptırdı. Sanık P.Y'nin ise "yüklenen suçun, sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatine hükmeden heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.Ayrıca, Mustafa Kılıç hakkında "belgede sahtecilik" suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına da hükmedildi.Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/icisleri-bakani-yerlikayadan-chp-lideri-ozele-jammer-yaniti-sana-ozel-bir-aciklama-yapayim-1095779518.html

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dolandırıcılık, kaymakam, adana