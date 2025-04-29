https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-hakem-ters-kose-yapti-ahmet-cakar-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1095782983.html
Eski hakem ters köşe yaptı: Ahmet Çakar, şampiyon olacak takımı açıkladı
Eski hakem ters köşe yaptı: Ahmet Çakar, şampiyon olacak takımı açıkladı
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu Galatasaray'ın 2 puan önünde tamamlayacağını öne sürdü. Eski... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:19+0300
2025-04-29T17:19+0300
2025-04-29T17:19+0300
spor
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futbol maçı
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Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu 90 puanla şampiyon tamamlayacağını iddia etti.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını canlı yayında değerlendiren Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu 90 puanla tamamlayacağını söyledi. Ünlü yorumcuya göre Galatasaray ise 88 puanda kalarak ikinci olacak.Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trabzonspor-ve-galatasaray-10-mayista-karsi-karsiya-gelecek-1095782111.html
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ahmet çakar, fenerbahçe, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, süper lig
ahmet çakar, fenerbahçe, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, süper lig
Eski hakem ters köşe yaptı: Ahmet Çakar, şampiyon olacak takımı açıkladı
Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu Galatasaray'ın 2 puan önünde tamamlayacağını öne sürdü. Eski hakeme göre Galatasaray üç maçta puan kaybedecek, Fenerbahçe ise tüm maçlarını kazanacak.
Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu 90 puanla şampiyon tamamlayacağını iddia etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını canlı yayında değerlendiren Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu 90 puanla tamamlayacağını söyledi. Ünlü yorumcuya göre Galatasaray ise 88 puanda kalarak ikinci olacak.
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.