https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/eski-hakem-ters-kose-yapti-ahmet-cakar-sampiyon-olacak-takimi-acikladi-1095782983.html

Eski hakem ters köşe yaptı: Ahmet Çakar, şampiyon olacak takımı açıkladı

Eski hakem ters köşe yaptı: Ahmet Çakar, şampiyon olacak takımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu Galatasaray'ın 2 puan önünde tamamlayacağını öne sürdü. Eski... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T17:19+0300

2025-04-29T17:19+0300

2025-04-29T17:19+0300

spor

ahmet çakar

fenerbahçe

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin sezonu 90 puanla şampiyon tamamlayacağını iddia etti.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarını canlı yayında değerlendiren Çakar, sarı-lacivertlilerin sezonu 90 puanla tamamlayacağını söyledi. Ünlü yorumcuya göre Galatasaray ise 88 puanda kalarak ikinci olacak.Futbol yorumcusu Ahmet Çakar "Galatasaray Sivas'ı yener. Trabzonspor'a kaybeder. Kayserispor'la berabere kalır. Göztepe'yle berabere kalır. RAMS Başakşehir'i yener. 88 puan eder. Fenerbahçe Beşiktaş'ı yener. RAMS Başakşehir'i deplasmanda yener. Eyüpspor'u yener. Hatayspor'u zaten yener. Konyaspor'u da yener. 90 puan eder. Fenerbahçe şampiyon, ben öyle düşünüyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trabzonspor-ve-galatasaray-10-mayista-karsi-karsiya-gelecek-1095782111.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çakar, fenerbahçe, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, süper lig