https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/eski-tip-ehliyet-icin-son-gune-kalmayin-uyarisi-1095744446.html
Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Sputnik Türkiye
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te dolacağını hatırlattı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T14:50+0300
2025-04-28T14:50+0300
2025-04-28T14:50+0300
türki̇ye
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ehliyet
eski ehliyet
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğunluk oluşmadan işlem yapılabilmesi için vatandaşlara erken randevu alma çağrısı yapıldı.Sosyal medyadan resmi açıklama yapıldıMüdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."Başvuru i̇çin üç kolay seçenek sunulduVatandaşların, eski tip sürücü belgelerini yeni tip belgelerle değiştirebilmesi için üç kolay randevu yöntemi bulunuyor:Yoğunluk uyarısı: Son güne kalmayınYetkililer, sürenin yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde başvuru yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/6-kasar-peynirinde-4-bal-urununde-hile-tespit-edildi-bakanlik-firmalari-ifsa-etti-1095738357.html
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nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, ehliyet, eski ehliyet
nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, ehliyet, eski ehliyet
Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te dolacağını hatırlattı. Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için kısa sürede randevu almaları istendi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğunluk oluşmadan işlem yapılabilmesi için vatandaşlara erken randevu alma çağrısı yapıldı.
Sosyal medyadan resmi açıklama yapıldı
Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."
Başvuru i̇çin üç kolay seçenek sunuldu
Vatandaşların, eski tip sürücü belgelerini yeni tip belgelerle değiştirebilmesi için üç kolay randevu yöntemi bulunuyor:
Alo 199
Çağrı Merkezi üzerinden
e-Devlet
sistemi aracılığıyla online randevu alarak başvuru yapılabiliyor.
Yoğunluk uyarısı: Son güne kalmayın
Yetkililer, sürenin yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde başvuru yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.