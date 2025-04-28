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Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı
Sputnik Türkiye
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te dolacağını hatırlattı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğunluk oluşmadan işlem yapılabilmesi için vatandaşlara erken randevu alma çağrısı yapıldı.Sosyal medyadan resmi açıklama yapıldıMüdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."Başvuru i̇çin üç kolay seçenek sunulduVatandaşların, eski tip sürücü belgelerini yeni tip belgelerle değiştirebilmesi için üç kolay randevu yöntemi bulunuyor:Yoğunluk uyarısı: Son güne kalmayınYetkililer, sürenin yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde başvuru yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.
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nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, ehliyet, eski ehliyet
nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü, ehliyet, eski ehliyet

Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı

14:50 28.04.2025
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AA
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te dolacağını hatırlattı. Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için kısa sürede randevu almaları istendi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğunluk oluşmadan işlem yapılabilmesi için vatandaşlara erken randevu alma çağrısı yapıldı.

Sosyal medyadan resmi açıklama yapıldı

Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

Başvuru i̇çin üç kolay seçenek sunuldu

Vatandaşların, eski tip sürücü belgelerini yeni tip belgelerle değiştirebilmesi için üç kolay randevu yöntemi bulunuyor:
Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden
http://randevu.nvi.gov.tr web sitesi üzerinden
e-Devlet sistemi aracılığıyla online randevu alarak başvuru yapılabiliyor.

Yoğunluk uyarısı: Son güne kalmayın

Yetkililer, sürenin yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde başvuru yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.
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