https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/eski-tip-ehliyet-icin-son-gune-kalmayin-uyarisi-1095744446.html

Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı

Eski tip ehliyet için 'son güne kalmayın' uyarısı

Sputnik Türkiye

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgeleri için kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te dolacağını hatırlattı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:50+0300

2025-04-28T14:50+0300

2025-04-28T14:50+0300

türki̇ye

nüfus ve vatandaşlık i̇şleri genel müdürlüğü

ehliyet

eski ehliyet

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin 31 Temmuz 2025’te sona ereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yoğunluk oluşmadan işlem yapılabilmesi için vatandaşlara erken randevu alma çağrısı yapıldı.Sosyal medyadan resmi açıklama yapıldıMüdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."Başvuru i̇çin üç kolay seçenek sunulduVatandaşların, eski tip sürücü belgelerini yeni tip belgelerle değiştirebilmesi için üç kolay randevu yöntemi bulunuyor:Yoğunluk uyarısı: Son güne kalmayınYetkililer, sürenin yaklaşmasıyla birlikte nüfus müdürlüklerinde başvuru yoğunluğunun artacağını belirterek, vatandaşların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamalarının önemine dikkat çekiyor.

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