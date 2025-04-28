https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/cumhurbaskani-erdogan-gazzeli-mazlumlarin-sanli-mucadelesi-yolsuzluk-iddialarina-alet-edilemeyecek-1095753627.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:53+0300
2025-04-28T18:53+0300
2025-04-28T19:34+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda güvenlik, dış politika, çalışma hayatı ve doğal afetlerle mücadele çalışmaları gibi pek çok konu ele alındı. Toplantıda ayrıca son iki haftada hayata geçirilen önemli projeler ve hizmetler değerlendirildi.'Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecek'Kabine Toplantısı basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir'' dedi.'11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor'2025 yılı sonunda İstanbullulara 10 bin 582 kamu yatağı sunulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 'Bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'Nüfuz hızının azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1.51'e gerileyen doğurganlık hızımız, burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükumet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'' dedi.'Türkiye 11 ülke arasına girdi'Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bin 381 engelli öğretmen atamasıÖğretmen atamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz'' dedi.'İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırlayabildi'İstanbul'un siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/erdogan-suriyedeki-muhacirleri-buradan-gondermeyecegiz-demistim-1095735477.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanlığı kabinesi, kabine, kabine toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz
18:53 28.04.2025 (güncellendi: 19:34 28.04.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceklerini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda güvenlik, dış politika, çalışma hayatı ve doğal afetlerle mücadele çalışmaları gibi pek çok konu ele alındı. Toplantıda ayrıca son iki haftada hayata geçirilen önemli projeler ve hizmetler değerlendirildi.
'Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecek'
Kabine Toplantısı basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir'' dedi.
'11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor'
2025 yılı sonunda İstanbullulara 10 bin 582 kamu yatağı sunulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız. Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. Hale proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız. İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çitamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor projeleri hayata geçiriyoruz.
'Bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'
Nüfuz hızının azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1.51'e gerileyen doğurganlık hızımız, burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükumet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'' dedi.
'Türkiye 11 ülke arasına girdi'
Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'yi parmakla gösterilen konuma taşıdığımız alanlardan biri de uydu teknolojileridir. Bundan 31 yıl önce Türksat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız TÜRKSAT 6A ile çok daha farklı bir seviyeye çıktı. Geçen sene 9 Temmuz'da uzaya fırlattığımız ilk test yayınını 17 Şubat'ta yaptığımız Türksat 6A'yı 21 Nisan'da hizmete aldık. İnşallah en az 15 yıl hizmet verecek 6A ile birlikte TÜRKSAT’ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya uzaydaki uydularımızın mevcudu ise 10’a ulaştı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A sayesinde Türkiye'ye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi.
Bin 381 engelli öğretmen ataması
Öğretmen atamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz'' dedi.
'İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırlayabildi'
İstanbul'un siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım.