https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/cumhurbaskani-erdogan-gazzeli-mazlumlarin-sanli-mucadelesi-yolsuzluk-iddialarina-alet-edilemeyecek-1095753627.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T18:53+0300

2025-04-28T18:53+0300

2025-04-28T19:34+0300

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda güvenlik, dış politika, çalışma hayatı ve doğal afetlerle mücadele çalışmaları gibi pek çok konu ele alındı. Toplantıda ayrıca son iki haftada hayata geçirilen önemli projeler ve hizmetler değerlendirildi.'Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya devam edecek'Kabine Toplantısı basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur. Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir. Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir'' dedi.'11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor'2025 yılı sonunda İstanbullulara 10 bin 582 kamu yatağı sunulacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 'Bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'Nüfuz hızının azaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1.51'e gerileyen doğurganlık hızımız, burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükumet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz'' dedi.'Türkiye 11 ülke arasına girdi'Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bin 381 engelli öğretmen atamasıÖğretmen atamaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Çarşamba günü bin 381 engelli öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz'' dedi.'İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırlayabildi'İstanbul'un siyasi hesaplara kurban edilemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/erdogan-suriyedeki-muhacirleri-buradan-gondermeyecegiz-demistim-1095735477.html

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