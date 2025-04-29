https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/brics-disisleri-bakanlari-toplantisindan-ortak-bildiri-anlasmazliklarin-bariscil-yollarla-cozumune-1095789627.html
BRICS Dışişleri Bakanları toplantısından ortak bildiri: 'Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne bağlılık'
BRICS Dışişleri Bakanları toplantısından ortak bildiri: 'Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne bağlılık'
Sputnik Türkiye
BRICS dışişleri bakanları uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T22:23+0300
2025-04-29T22:23+0300
2025-04-29T22:26+0300
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BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları, toplantı başkanının yayınladığı deklarasyon metnine göre, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümüne olan bağlılıklarını bir kez daha doğruladılar. Bildiride, “BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları, tüm ülkeler arasında güvenliğin bölünmez olduğunu vurgulayarak, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ryabkov-brics-ulkeleri-abdnin-korumaci-politikasindan-kaygi-duyuyor-1095783691.html
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brics, dışişleri, bakan, rio de janerio, brezilya, ortak bildiri
brics, dışişleri, bakan, rio de janerio, brezilya, ortak bildiri
BRICS Dışişleri Bakanları toplantısından ortak bildiri: 'Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne bağlılık'
22:23 29.04.2025 (güncellendi: 22:26 29.04.2025)
BRICS dışişleri bakanları uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.
BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları, toplantı başkanının yayınladığı deklarasyon metnine göre, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümüne olan bağlılıklarını bir kez daha doğruladılar.
Bildiride, “BRICS ülkeleri Dışişleri Bakanları, tüm ülkeler arasında güvenliğin bölünmez olduğunu vurgulayarak, uluslararası anlaşmazlıkların diyalog, istişare ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümüne olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiler” ifadeleri yer aldı.