https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere-brezilyaya-geldi-1095723408.html

Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi

Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldiği bildirildi. 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T22:31+0300

2025-04-27T22:31+0300

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dünya

rusya

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ziyaret

dominik cumhuriyeti

luis abinader

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü başlayacak olan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.BRICS 2025 dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor. Grubun bu yılki zirvesi ise 6-7 Temmuz tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleşecek.Lavrov’un Brezilya ziyaretini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların yarınki toplantıda BRICS liderlerinin vardığı anlaşmaların hayata geçirilmesindeki ilerlemeyi ele alacaklarını ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi ile ilgili atılacak sonraki adımları ana hatlarıyla belirleyeceklerini bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanı, Brezilya ziyaretinin ardından şimdiye kadar hiç bulunmadığı Dominik Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini gerçekleştirecek.Rus diplomat, Dominik Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile bir araya gelecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/brezilyada-yapilacak-brics-zirvesine-uruguay-meksika-ve-kolombiya-davet-edildi-1094114826.html

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brezilya

dominik cumhuriyeti

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