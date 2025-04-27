https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/lavrov-brics-disisleri-bakanlari-toplantisina-katilmak-uzere-brezilyaya-geldi-1095723408.html
Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi
Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldiği bildirildi. 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T22:31+0300
2025-04-27T22:31+0300
2025-04-27T22:32+0300
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sergey lavrov
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brics zirvesi
brezilya
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dominik cumhuriyeti
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü başlayacak olan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.BRICS 2025 dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor. Grubun bu yılki zirvesi ise 6-7 Temmuz tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleşecek.Lavrov’un Brezilya ziyaretini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların yarınki toplantıda BRICS liderlerinin vardığı anlaşmaların hayata geçirilmesindeki ilerlemeyi ele alacaklarını ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi ile ilgili atılacak sonraki adımları ana hatlarıyla belirleyeceklerini bildirdi.Rusya Dışişleri Bakanı, Brezilya ziyaretinin ardından şimdiye kadar hiç bulunmadığı Dominik Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini gerçekleştirecek.Rus diplomat, Dominik Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile bir araya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/brezilyada-yapilacak-brics-zirvesine-uruguay-meksika-ve-kolombiya-davet-edildi-1094114826.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, brics zirvesi, brezilya, ziyaret, dominik cumhuriyeti, luis abinader , rio de janeiro, sputnik
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, brics, brics zirvesi, brezilya, ziyaret, dominik cumhuriyeti, luis abinader , rio de janeiro, sputnik
Lavrov, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya’ya geldi
22:31 27.04.2025 (güncellendi: 22:32 27.04.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü başlayacak olan BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brezilya'ya geldi.
BRICS 2025 dönem başkanlığını Brezilya yürütüyor. Grubun bu yılki zirvesi ise 6-7 Temmuz tarihlerinde Rio de Janeiro'da gerçekleşecek.
Lavrov’un Brezilya ziyaretini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, bakanların yarınki toplantıda BRICS liderlerinin vardığı anlaşmaların hayata geçirilmesindeki ilerlemeyi ele alacaklarını ve stratejik ortaklığın geliştirilmesi ile ilgili atılacak sonraki adımları ana hatlarıyla belirleyeceklerini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı, Brezilya ziyaretinin ardından şimdiye kadar hiç bulunmadığı Dominik Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini gerçekleştirecek.
Rus diplomat, Dominik Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Dışişleri Bakanı Roberto Alvarez ile bir araya gelecek.