https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/belediyelerin-sgk-borcu-149-belediye-yapilandirma-icin-basvuru-yapti-1095777603.html
Belediyelerin SGK borcu: '149 belediye yapılandırma için başvuru yaptı'
Belediyelerin SGK borcu: '149 belediye yapılandırma için başvuru yaptı'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 149 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borcunu ödemek için yapılandırma başvurusu yaptığını... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T14:48+0300
2025-04-29T14:48+0300
2025-04-29T14:48+0300
ekonomi̇
vedat ışıkhan
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
belediye
borç
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu olan belediyelere ilişkin yeni açıklama yaptı. NTV'ye konuşan Bakan Işıkhan, "149 belediye yapılandırma için başvuru yaptı" dedi.Belediyelerin SGK borcuBelediyelerin SGK borçları konusunda, borcu olan belediyelerin borçlarını ödemesini talep ettiklerini belirten Işıkhan, "Ödemedikleri her gün yasal faiz işlemekte. 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ya başvurdu. 28,2 milyar lira ödenmeyen prim borcu tahsilatı gerçekleştirdik. Nisan ayında 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik." diye konuştu.Haciz gönderilmiştiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'ya en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne 2024 aralık ayında haciz göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/chpli-6-belediyeye-prim-haczi-hesaplarina-el-konuldu-1091613936.html
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vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), belediye, borç
vedat ışıkhan, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), belediye, borç
Belediyelerin SGK borcu: '149 belediye yapılandırma için başvuru yaptı'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 149 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borcunu ödemek için yapılandırma başvurusu yaptığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borcu olan belediyelere ilişkin yeni açıklama yaptı. NTV'ye konuşan Bakan Işıkhan, "149 belediye yapılandırma için başvuru yaptı" dedi.
Belediyelerin SGK borçları konusunda, borcu olan belediyelerin borçlarını ödemesini talep ettiklerini belirten Işıkhan, "Ödemedikleri her gün yasal faiz işlemekte. 149 belediye 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak üzere SGK'ya başvurdu. 28,2 milyar lira ödenmeyen prim borcu tahsilatı gerçekleştirdik. Nisan ayında 3 milyar lira tahsilat gerçekleştirdik." diye konuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'ya en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne 2024 aralık ayında haciz göndermişti.