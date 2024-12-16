https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/chpli-6-belediyeye-prim-haczi-hesaplarina-el-konuldu-1091613936.html
Çalışma Bakanlığı'ndan CHP'li 6 belediyeye prim haczi: Hesaplarına el konuldu
Çalışma Bakanlığı'ndan CHP'li 6 belediyeye prim haczi: Hesaplarına el konuldu
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'ya en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T14:40+0300
2024-12-16T14:40+0300
2024-12-16T15:30+0300
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haciz
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belediye
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CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.En borçlu belediye Ankara çıktıSGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.Hangi belediyelere haciz uygulandı?CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/sgkdan-ankara-buyuksehir-belediyesine-uzerinde-hacizler-olan-gayrimenkullerin-teminat-verilmesi-iyi-1090383003.html
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Çalışma Bakanlığı'ndan CHP'li 6 belediyeye prim haczi: Hesaplarına el konuldu
14:40 16.12.2024 (güncellendi: 15:30 16.12.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK'ya en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz gönderdi.
CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli Belediye'lerine SGK prim borçları yüzünden haciz işlemi uygulandı. Belediyelerin mevduat ve şirket hesaplarına bloke konuldu.
En borçlu belediye Ankara çıktı
SGK'ya en fazla prim borcu olan ve hesaplarına bloke koyulan CHP'li belediyeler içerişinde 5 milyar 700 milyon TL SGK prim borcu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi başı çekiyor.
Hangi belediyelere haciz uygulandı?
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 milyar 300 milyon TL ile ikinci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 milyar 300 milyon TL ile üçüncü, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL ile dördüncü, CHP'li Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira ile beşinci, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ise 1 milyar TL ile SGK'ya en fazla prim borcu bulunan altıncı belediye oldu.