https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bakan-simsek-borcumuzun-milli-gelire-orani-yuzde-25-1095765081.html

Bakan Şimşek: Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25

Bakan Şimşek: Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25

Sputnik Türkiye

ABD ziyaretini tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarında kendisine en çok 'küresel belirsizliğin Türkiye ekonomisine etkisinin'... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T11:06+0300

2025-04-29T11:06+0300

2025-04-29T11:06+0300

türki̇ye

mehmet şimşek

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

abd

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seyahatini canlı yayında değerlendirdi. Toplantılarda en çok gündeme gelen konunun 'küresel belirsizlik' olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek "Belirsizlik sözcüğünün bu kadar kullanıldığı toplantıları ilk kez gördük. Risk ile belirsizliği ayırmak lazım. Risk ölçülebiliyor ve yönetilebiliyor" dedi. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" diyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı" olduğunun altını çizdi. ABD ile bazı ana başlıklarda görüşme halinde olduklarını ifade eden Şimşek, Trump gümrük vergileriyle ilgili konuştu. Bakan Şimşek "ABD yüzde 10 gümrük vergisi ile bizi en avantajlı ülkeler seviyesine çekti" dedi.Enerji, savunma sanayi ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik 4-5 başlıkta ABD ile diyalog halinde olduklarını vurgulayan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:Brüt rezervlerin 2023’ün ortalarında 98 milyar dolar olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye çok yol kat etti. 140 milyar doların üzerinde brüt rezerv var" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/bakan-simsek-hedefimiz-turkiyenin-yuksek-gelirli-ulkeler-arasinda-yer-almasidir-1095706319.html

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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, abd