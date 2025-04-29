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Bakan Şimşek: Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25
Bakan Şimşek: Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25
Sputnik Türkiye
ABD ziyaretini tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarında kendisine en çok 'küresel belirsizliğin Türkiye ekonomisine etkisinin'... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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mehmet şimşek
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seyahatini canlı yayında değerlendirdi. Toplantılarda en çok gündeme gelen konunun 'küresel belirsizlik' olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek "Belirsizlik sözcüğünün bu kadar kullanıldığı toplantıları ilk kez gördük. Risk ile belirsizliği ayırmak lazım. Risk ölçülebiliyor ve yönetilebiliyor" dedi. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" diyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı" olduğunun altını çizdi. ABD ile bazı ana başlıklarda görüşme halinde olduklarını ifade eden Şimşek, Trump gümrük vergileriyle ilgili konuştu. Bakan Şimşek "ABD yüzde 10 gümrük vergisi ile bizi en avantajlı ülkeler seviyesine çekti" dedi.Enerji, savunma sanayi ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik 4-5 başlıkta ABD ile diyalog halinde olduklarını vurgulayan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:Brüt rezervlerin 2023’ün ortalarında 98 milyar dolar olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye çok yol kat etti. 140 milyar doların üzerinde brüt rezerv var" dedi.
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mehmet şimşek, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, abd

Bakan Şimşek: Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25

11:06 29.04.2025
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA / Harun Özalp
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ABD ziyaretini tamamlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantılarında kendisine en çok 'küresel belirsizliğin Türkiye ekonomisine etkisinin' sorulduğunu ifade etti. Şimşek ayrıca "Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 25" değerlendirmesini yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ABD ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seyahatini canlı yayında değerlendirdi. Toplantılarda en çok gündeme gelen konunun 'küresel belirsizlik' olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek "Belirsizlik sözcüğünün bu kadar kullanıldığı toplantıları ilk kez gördük. Risk ile belirsizliği ayırmak lazım. Risk ölçülebiliyor ve yönetilebiliyor" dedi.

Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var

"Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var" diyen Bakan Şimşek, "Türkiye'nin AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı" olduğunun altını çizdi.
ABD ile bazı ana başlıklarda görüşme halinde olduklarını ifade eden Şimşek, Trump gümrük vergileriyle ilgili konuştu. Bakan Şimşek "ABD yüzde 10 gümrük vergisi ile bizi en avantajlı ülkeler seviyesine çekti" dedi.
Enerji, savunma sanayi ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik 4-5 başlıkta ABD ile diyalog halinde olduklarını vurgulayan Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"ABD ile ticaret hacmini üçe katlamak istiyoruz. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. ABD Türkiye’nin rakiplerine yüksek vergi uygulamaya devam ederse Türkiye büyük avantaj sahibi olacak."

Brüt rezervlerin 2023’ün ortalarında 98 milyar dolar olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye çok yol kat etti. 140 milyar doların üzerinde brüt rezerv var" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
EKONOMİ
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
26 Nisan, 17:09
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