https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/bakan-simsek-hedefimiz-turkiyenin-yuksek-gelirli-ulkeler-arasinda-yer-almasidir-1095706319.html

Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır

Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de görüşmeler gerçekleştirdiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarından 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli... 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T17:09+0300

2025-04-26T17:09+0300

2025-04-26T17:09+0300

ekonomi̇

türkiye

mehmet şimşek

abd

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

dünya bankası

i̇slam kalkınma bankası

avrupa yatırım bankası (eib)

asya altyapı yatırım bankası (aayb)

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/mayis-ayinda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-gunler-resmi-gazetede-aciklandi-1095701472.html

abd

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türkiye, mehmet şimşek, abd, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dünya bankası, i̇slam kalkınma bankası, avrupa yatırım bankası (eib), asya altyapı yatırım bankası (aayb), uluslararası finans kurumu (ifc), avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)