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Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de görüşmeler gerçekleştirdiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarından 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
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türkiye, mehmet şimşek, abd, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dünya bankası, i̇slam kalkınma bankası, avrupa yatırım bankası (eib), asya altyapı yatırım bankası (aayb), uluslararası finans kurumu (ifc), avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)

Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır

17:09 26.04.2025
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de görüşmeler gerçekleştirdiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarından 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini dile getirerek hedeflerinin Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.

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