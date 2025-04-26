https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/bakan-simsek-hedefimiz-turkiyenin-yuksek-gelirli-ulkeler-arasinda-yer-almasidir-1095706319.html
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de görüşmeler gerçekleştirdiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarından 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli... 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T17:09+0300
2025-04-26T17:09+0300
2025-04-26T17:09+0300
ekonomi̇
türkiye
mehmet şimşek
abd
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
dünya bankası
i̇slam kalkınma bankası
avrupa yatırım bankası (eib)
asya altyapı yatırım bankası (aayb)
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/mayis-ayinda-ulasimin-ucretsiz-olacagi-gunler-resmi-gazetede-aciklandi-1095701472.html
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türkiye, mehmet şimşek, abd, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dünya bankası, i̇slam kalkınma bankası, avrupa yatırım bankası (eib), asya altyapı yatırım bankası (aayb), uluslararası finans kurumu (ifc), avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)
türkiye, mehmet şimşek, abd, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, dünya bankası, i̇slam kalkınma bankası, avrupa yatırım bankası (eib), asya altyapı yatırım bankası (aayb), uluslararası finans kurumu (ifc), avrupa i̇mar ve kalkınma bankası (ebrd)
Bakan Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de görüşmeler gerçekleştirdiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarından 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini dile getirerek hedeflerinin Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır.