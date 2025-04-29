https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/bakan-kurum-son-verileri-acikladi-istanbulda-kac-bina-incelendi-kacinda-hasar-tespit-edildi-1095783097.html
Bakan Kurum son verileri açıkladı: İstanbul'da kaç bina incelendi, kaçında hasar tespit edildi?
Bakan Kurum son verileri açıkladı: İstanbul'da kaç bina incelendi, kaçında hasar tespit edildi?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da büyük korku yaratan deprem sonrasında İstanbul'da 25 bin 17 binanın incelendiği açıklandı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T17:30+0300
2025-04-29T17:30+0300
2025-04-29T17:30+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
i̇stanbul'da meydana gelen depremler
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük korku yaratırken, deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplamda 25 bin 17 binanın incelendiği, bu çalışmalar sonucu 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Son verileri açıkladıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Kurum açıklamasında, şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini, bu binalardan 22 bin 89’unun hasarsız, 2 bin 928’inin ise az hasarlı olduğunun belirlendiğini ifade etti. Kurum, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/sener-usumezsoydan-kritik-uyari-istanbul-degil-bu-3-il-deprem-riski-altinda-diyerek-acikladi-1095772735.html
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i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
i̇stanbul, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Bakan Kurum son verileri açıkladı: İstanbul'da kaç bina incelendi, kaçında hasar tespit edildi?
İstanbul'da büyük korku yaratan deprem sonrasında İstanbul'da 25 bin 17 binanın incelendiği açıklandı.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem büyük korku yaratırken, deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplamda 25 bin 17 binanın incelendiği, bu çalışmalar sonucu 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakan Kurum açıklamasında, şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini, bu binalardan 22 bin 89’unun hasarsız, 2 bin 928’inin ise az hasarlı olduğunun belirlendiğini ifade etti. Kurum, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.