https://anlatilaninotesi.com.tr/20250425/antalyada-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1095687994.html
Antalya'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi tutuklandı
Antalya'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca... 25.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-25T15:38+0300
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Antalya'da Kepez Belediye Meclis Üyesi tutuklandı.Kepez Belediye Meclis Üyesi neden tutuklandı?Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca tutuklandı.Erdoğan'a hakaretKepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde trafik kazası yapan arkadaşına yardım etmek için kaza yerine gelen Emre Atmaca, bu sırada yaşanan tartışmada polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.Atmaca, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/kemalpasa-belediyesinde-konser-sorusturmasi-gozaltina-alinan-5-supheliden-2si-tutuklandi-1095508549.html
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Antalya'da CHP'li Belediye Meclis Üyesi tutuklandı
Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca tutuklandı.
Antalya'da Kepez Belediye Meclis Üyesi tutuklandı.
Kepez Belediye Meclis Üyesi neden tutuklandı?
Antalya'da "Cumhurbaşkanına hakaret", "polise mukavemet" ve "kasten yaralama" suçlarından gözaltına alınan Kepez Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Emre Atmaca tutuklandı.
Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde trafik kazası yapan arkadaşına yardım etmek için kaza yerine gelen Emre Atmaca, bu sırada yaşanan tartışmada polis memuruna yumruk attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Atmaca, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "polise mukavemet", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.