https://anlatilaninotesi.com.tr/20250420/ayse-barimin-hastaneye-kaldirildigi-iddialarina-yonelik-aciklama-saglik-durumu-nasil-1095528549.html
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına yönelik açıklama: Sağlık durumu nasıl?
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına yönelik açıklama: Sağlık durumu nasıl?
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin... 20.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-20T11:44+0300
2025-04-20T11:44+0300
2025-04-20T11:44+0300
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cezaevi
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Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına ilişkin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Ayşe Barım hastaneye mi kaldırıldı?Açıklamada, Barım'ın "hastaneye kaldırıldığı" ve "tedavisinin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Ayşe Barım'ın sağlık durumu nasıl?Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiğini, gerekli tedavilerin eksiksiz şekilde sağlandığını bildirdi.CTE'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.Ayşe Barım 19 Nisan'da rahatsızlandı, hastaneye sevki istemediBarım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.'Tedavi yapılmadı' iddiaları doğru değilAçıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/menajer-ayse-barim-hastaneye-kaldirildi-inme-riski-bulunuyor-1095524984.html
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ayşe barım, ayşe barım sağlık durumu, ayşe barım inme, ayşe barım tansiyon
ayşe barım, ayşe barım sağlık durumu, ayşe barım inme, ayşe barım tansiyon
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına yönelik açıklama: Sağlık durumu nasıl?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiğini, gerekli tedavilerin eksiksiz şekilde sağlandığını bildirdi.
Gezi Parkı olayları nedeniyle tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddialarına ilişkin Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
Ayşe Barım hastaneye mi kaldırıldı?
Açıklamada, Barım'ın "hastaneye kaldırıldığı" ve "tedavisinin yapılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ayşe Barım'ın sağlık durumu nasıl?
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Emine Ayşe Barım'ın sağlık durumunun ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edildiğini, gerekli tedavilerin eksiksiz şekilde sağlandığını bildirdi.
CTE'den, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan menajer Barım'ın sağlık durumu hakkında basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yapıldı.
Ayşe Barım 19 Nisan'da rahatsızlandı, hastaneye sevki istemedi
Barım'ın, 19 Nisan günü akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve dinlenmek istediğini belirttiği kaydedilen açıklamada, yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istendiği ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilemediği aktarıldı.
'Tedavi yapılmadı' iddiaları doğru değil
Açıklamada, sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de Barım'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın 'hastaneye kaldırıldığı' ve 'tedavisinin yapılmadığı' yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır."