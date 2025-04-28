https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/fifadan-turk-kulubune-arka-arkaya-puan-silme-cezasi-1095752468.html

FIFA'dan Türk kulübüne arka arkaya puan silme cezası

FIFA'dan Türk kulübüne arka arkaya puan silme cezası

Sputnik Türkiye

FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi. Sezon başında 3 puanı da silinen Altay için süreç daha da zorlaştı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

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i̇zmir

mali

fifa

altay

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

futbol

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İzmir temsilcisi Altay, bu sezon bir kez daha büyük bir darbe aldı. FIFA Disiplin Komitesi, 2. Lig'de mücadele eden Altay'a, bir dosya nedeniyle 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, cezanın kesinleştiği belirtildi.Sezon başında da 3 puanı silinen Altay, toplamda 9 puan kaybı yaşadı. Bu gelişme, kulübün 3. Lig'de yeniden yapılanma sürecini daha da karmaşık hale getirecek gibi görünüyor.Altay’ın puan kaybı katlandıTFF'nin resmi duyurusunda, FIFA'nın Altay hakkında bir dosya kapsamında karar aldığı ve 6 puanlık bir kesinti uyguladığı bildirildi. Bu ceza, Altay’ın mevcut puan tablosunda daha da geriye düşmesine neden oldu.İzmir ekibi, daha önce yaşanan mali sorunlar ve idari krizler nedeniyle FIFA nezdinde birçok dava ile karşı karşıya kalmıştı.Daha önce 3 puanı da silinmiştiAltay, bu sezonun başlarında da farklı bir dosya nedeniyle 3 puan silme cezası almıştı. Bu cezalar, kulübün sportif performansının yanı sıra ekonomik ve yapısal sıkıntılarını daha görünür hale getirdi.Puan silme cezaları sonrası Altay, doğrudan 3. Lig'e düşerek, tarihinde nadir görülen bir sportif kriz yaşadı.

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i̇zmir, mali, fifa, altay, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol