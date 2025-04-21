https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kopege-halatla-siddet-uyguladigi-anlarin-paylasilmasinin-ardindan-gozaltina-alinmisti-adli-1095567761.html
Köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Trabzon'da aracın arkasında halatla bir köpeği döven şahıs gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T21:13+0300
2025-04-21T21:13+0300
2025-04-21T21:13+0300
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Trabzon'un Yomra ilçesinde çekilen köpeğe şiddet görüntülerinde yer alan O.D. isimli adam Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli O.D. en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/yasama-tutunanlar-patiler-dernegi-baskani-ozgunlu-hakkinda-12-yil-3er-aya-kadar-hapis-istendi-1095567370.html
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trabzon, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, köpek
trabzon, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, köpek
Köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı
Trabzon'da aracın arkasında halatla bir köpeği döven şahıs gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde çekilen köpeğe şiddet görüntülerinde yer alan O.D. isimli adam Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.
Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli O.D. en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atacak.