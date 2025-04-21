https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kopege-halatla-siddet-uyguladigi-anlarin-paylasilmasinin-ardindan-gozaltina-alinmisti-adli-1095567761.html

Köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Köpeğe halatla şiddet uyguladığı anların paylaşılmasının ardından gözaltına alınmıştı, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Trabzon'da aracın arkasında halatla bir köpeği döven şahıs gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T21:13+0300

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Trabzon'un Yomra ilçesinde çekilen köpeğe şiddet görüntülerinde yer alan O.D. isimli adam Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şüpheli O.D. en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atacak.

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trabzon, hayvanlara işkence, hayvana şiddet, köpek