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Husiler: Kızıldeniz’de ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdük
Husiler: Kızıldeniz’de ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdük
Sputnik Türkiye
Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de düzenledikleri saldırı sırasında ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sözcü Yahya Sare’nin el-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamaya göre Husiler, Kızıldeniz’de ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USS Harry S.Truman uçak gemisine düzenledikleri saldırı sırasında bir F/A-18 savaş uçağını düşürdü.Sare, "Operasyon sırasında, savaş uçaklarının (ABD Donanması'na ait uçak gemisine yönelik) saldırıyı püskürtme girişimleri sırasında bir F/A-18 uçağı düşürüldü" diye konuştu.Sözcüye göre Husiler, Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisine saldırarak ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'e yönelik saldırısını püskürttü. Sare, "Operasyonda 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı kullanıldı" ifadelerini kullandı.Savaş uçaklarının çoğunun Yemen hava sahasını terk ederek, uçak gemisine yönelik saldırıyı püskürtmek amacıyla Kızıldeniz'in tarafsız sularına yöneldiğini kaydeden sözcü, "USS Harry S. Truman uçak gemisi, saldırıdan sonra bulunduğu mevziden çekildi" vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html
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yemen, husiler, abd donanması, uss harry s. truman uçak gemisi, f/a 18, f/a-18 super hornet, kızıldeniz
yemen, husiler, abd donanması, uss harry s. truman uçak gemisi, f/a 18, f/a-18 super hornet, kızıldeniz

Husiler: Kızıldeniz’de ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdük

19:01 22.12.2024 (güncellendi: 19:17 22.12.2024)
© Sputnik / Александр ВильфKızıldeniz gemi
Kızıldeniz gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2024
© Sputnik / Александр Вильф
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Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de düzenledikleri saldırı sırasında ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.
Sözcü Yahya Sare’nin el-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamaya göre Husiler, Kızıldeniz’de ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USS Harry S.Truman uçak gemisine düzenledikleri saldırı sırasında bir F/A-18 savaş uçağını düşürdü.
Sare, "Operasyon sırasında, savaş uçaklarının (ABD Donanması'na ait uçak gemisine yönelik) saldırıyı püskürtme girişimleri sırasında bir F/A-18 uçağı düşürüldü" diye konuştu.
Sözcüye göre Husiler, Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisine saldırarak ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'e yönelik saldırısını püskürttü.
Sare, "Operasyonda 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı kullanıldı" ifadelerini kullandı.
Savaş uçaklarının çoğunun Yemen hava sahasını terk ederek, uçak gemisine yönelik saldırıyı püskürtmek amacıyla Kızıldeniz'in tarafsız sularına yöneldiğini kaydeden sözcü, "USS Harry S. Truman uçak gemisi, saldırıdan sonra bulunduğu mevziden çekildi" vurgusunu yaptı.
Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
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