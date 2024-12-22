https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/husiler-kizildenizde-abd-donanmasina-ait-bir-fa-18-savas-ucagini-dusurduk-1091878752.html

Husiler: Kızıldeniz’de ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdük

Husiler: Kızıldeniz’de ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdük

Sputnik Türkiye

Yemenli Husiler, Kızıldeniz’de düzenledikleri saldırı sırasında ABD Donanması’na ait bir F/A-18 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. 22.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-22T19:01+0300

2024-12-22T19:01+0300

2024-12-22T19:17+0300

dünya

yemen

husiler

abd donanması

uss harry s. truman uçak gemisi

f/a 18

f/a-18 super hornet

kızıldeniz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/16/1091878581_20:0:902:496_1920x0_80_0_0_5b5a7ac99918826de48412d10f5ebfad.png

Sözcü Yahya Sare’nin el-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamaya göre Husiler, Kızıldeniz’de ABD Deniz Kuvvetleri’ne bağlı USS Harry S.Truman uçak gemisine düzenledikleri saldırı sırasında bir F/A-18 savaş uçağını düşürdü.Sare, "Operasyon sırasında, savaş uçaklarının (ABD Donanması'na ait uçak gemisine yönelik) saldırıyı püskürtme girişimleri sırasında bir F/A-18 uçağı düşürüldü" diye konuştu.Sözcüye göre Husiler, Kızıldeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisine saldırarak ABD ve İngiliz güçlerinin Yemen'e yönelik saldırısını püskürttü. Sare, "Operasyonda 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı kullanıldı" ifadelerini kullandı.Savaş uçaklarının çoğunun Yemen hava sahasını terk ederek, uçak gemisine yönelik saldırıyı püskürtmek amacıyla Kızıldeniz'in tarafsız sularına yöneldiğini kaydeden sözcü, "USS Harry S. Truman uçak gemisi, saldırıdan sonra bulunduğu mevziden çekildi" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/husiler-misilleme-yapti-yemenden-atilan-balistik-fuze-durdurulamayip-tel-avive-dustu-en-az-17-kisi-1091837241.html

yemen

kızıldeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husiler, abd donanması, uss harry s. truman uçak gemisi, f/a 18, f/a-18 super hornet, kızıldeniz