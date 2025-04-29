https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/abd-disisleri-ilerleme-olmazsa-ukrayna-gorusmelerinden-cekilecegiz-1095789875.html
ABD Dışişleri: İlerleme olmazsa Ukrayna görüşmelerinden çekileceğiz
ABD Dışişleri: İlerleme olmazsa Ukrayna görüşmelerinden çekileceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakere sürecinde barış yönünde bir ilerleme sağlanamaması halinde ABD’nin... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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barış
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakere sürecinde barış yönünde bir ilerleme kaydedilmemesi halinde, ABD’nin çekileceğini söyledi.Bruce, “İlerleme kaydedilmezse, arabulucu olarak süreçten çekileceğiz” dedi.Washington'un ‘tam ve kalıcı’ bir ateşkes ve çatışmanın sona ermesini beklediğini vurgulayan Bruce, “Şu anda çatışmanın her iki tarafının da somut öneriler sunmasının zamanı ve eğer ilerleme olmazsa müzakere sürecinden çekileceğiz” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/trump-rusya-cok-buyuk-bir-askeri-guc-1095788833.html
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abd, abd dışişleri, tammy bruce, ukrayna, washington, müzakere, ateşkes, barış
abd, abd dışişleri, tammy bruce, ukrayna, washington, müzakere, ateşkes, barış
ABD Dışişleri: İlerleme olmazsa Ukrayna görüşmelerinden çekileceğiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakere sürecinde barış yönünde bir ilerleme sağlanamaması halinde ABD’nin süreçten çekileceğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce düzenlediği günlük basın brifinginde, Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik müzakere sürecinde barış yönünde bir ilerleme kaydedilmemesi halinde, ABD’nin çekileceğini söyledi.
Bruce, “İlerleme kaydedilmezse, arabulucu olarak süreçten çekileceğiz” dedi.
Washington'un ‘tam ve kalıcı’ bir ateşkes ve çatışmanın sona ermesini beklediğini vurgulayan Bruce, “Şu anda çatışmanın her iki tarafının da somut öneriler sunmasının zamanı ve eğer ilerleme olmazsa müzakere sürecinden çekileceğiz” ifadesini kullandı.