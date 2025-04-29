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1 Mayıs öncesi İstanbul'da operasyon: 76 kişi gözaltına alındı gözaltı
1 Mayıs öncesi İstanbul'da operasyon: 76 kişi gözaltına alındı gözaltı
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı. 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde operasyon düzenlendi.Sol örgütlere operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda sol örgütlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.Korsan gösteri ihtimaliTerör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şahıslara yönelik yapılan aramalarda da dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bazılarının da cezaevinde bulunduğu anlaşılırken, polis ekiplerinin firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.
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1 Mayıs öncesi İstanbul'da operasyon: 76 kişi gözaltına alındı gözaltı

10:52 29.04.2025
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© AA
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da 1 Mayıs öncesinde operasyon düzenlendi.

Sol örgütlere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda sol örgütlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları belirlendi.

Korsan gösteri ihtimali

Terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin 1 Mayıs'ta toplananları provoke ederek korsan gösteri yapabilecekleri ve güvenlik güçlerine karşı taş ve sopalarla saldırı düzenleyebileceklerinin tespit edilmesinin ardından 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şahıslara yönelik yapılan aramalarda da dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu bazılarının da cezaevinde bulunduğu anlaşılırken, polis ekiplerinin firari şüphelileri arama çalışması sürüyor.
1 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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1 Mayıs resmi tatil mi?
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