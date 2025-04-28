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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/1-mayis-resmi-tatil-mi--1095743458.html
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
1 mayıs tatil mi
2025-04-28T14:57+0300
2025-04-28T14:57+0300
türki̇ye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs i̇şçi bayramı
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Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki 1 Mayıs tatil mi?1 Mayıs tatil mi?Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Resmi kurumlar kapalı mı?Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı?1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.Eczaneler perşembe günü açık mı?1 Mayıs Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/1-mayis-ve-19-mayista-ankara-istanbul-ve-izmirde-metro-ve-rayli-sistem-hatlari-ucretsiz-olacak-1095698441.html
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1 mayıs tatil mi, 1 mayıs resmi tatil mi, 1 mayıs okullar tatil mi, 1 mayıs iş yerleri tatil mi, 1 mayıs 2025 tatil mi, 1 mayıs hangi gün, 1 mayıs 2025 hangi güne denk geliyor, 1 mayıs kamu çalışanları tatil mi, 1 mayıs bankalar açık mı, 1 mayıs hastaneler açık mı, 1 mayıs nöbetçi eczaneler açık mı, 1 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 1 mayıs alışveriş merkezleri açık mı, 1 mayıs üniversiteler tatil mi, 1 mayıs özel sektör tatil mi, 1 mayıs kutlamaları 2025, 1 mayıs tatil takvimi 2025
1 mayıs tatil mi, 1 mayıs resmi tatil mi, 1 mayıs okullar tatil mi, 1 mayıs iş yerleri tatil mi, 1 mayıs 2025 tatil mi, 1 mayıs hangi gün, 1 mayıs 2025 hangi güne denk geliyor, 1 mayıs kamu çalışanları tatil mi, 1 mayıs bankalar açık mı, 1 mayıs hastaneler açık mı, 1 mayıs nöbetçi eczaneler açık mı, 1 mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, 1 mayıs alışveriş merkezleri açık mı, 1 mayıs üniversiteler tatil mi, 1 mayıs özel sektör tatil mi, 1 mayıs kutlamaları 2025, 1 mayıs tatil takvimi 2025

1 Mayıs resmi tatil mi?

14:57 28.04.2025
1 Mayıs
1 Mayıs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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1 Mayıs, dünya genelinde işçi ve emekçilerin haklarını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kutlanan önemli bir gündür. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki 1 Mayıs tatil mi?

1 Mayıs tatil mi?

Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda.

Resmi kurumlar kapalı mı?

Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.

1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı?

1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.

Eczaneler perşembe günü açık mı?

1 Mayıs Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
TÜRKİYE
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak
26 Nisan, 01:16
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