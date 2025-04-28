https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/1-mayis-resmi-tatil-mi--1095743458.html

1 Mayıs resmi tatil mi?

1 Mayıs resmi tatil mi?

Sputnik Türkiye

1 mayıs tatil mi

2025-04-28T14:57+0300

2025-04-28T14:57+0300

2025-04-28T14:57+0300

türki̇ye

1 mayıs

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs i̇şçi bayramı

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Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki 1 Mayıs tatil mi?1 Mayıs tatil mi?Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Resmi kurumlar kapalı mı?Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı?1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.Eczaneler perşembe günü açık mı?1 Mayıs Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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