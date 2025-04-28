https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/1-mayis-resmi-tatil-mi--1095743458.html
1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi?
Sputnik Türkiye
1 mayıs tatil mi
2025-04-28T14:57+0300
2025-04-28T14:57+0300
2025-04-28T14:57+0300
türki̇ye
1 mayıs
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs i̇şçi bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095744716_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c35fc980459f2607c7fd951cb58f12c9.jpg
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki 1 Mayıs tatil mi?1 Mayıs tatil mi?Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Resmi kurumlar kapalı mı?Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı?1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.Eczaneler perşembe günü açık mı?1 Mayıs Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/1-mayis-ve-19-mayista-ankara-istanbul-ve-izmirde-metro-ve-rayli-sistem-hatlari-ucretsiz-olacak-1095698441.html
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1 Mayıs resmi tatil mi?
1 Mayıs, dünya genelinde işçi ve emekçilerin haklarını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kutlanan önemli bir gündür. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?
Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na sayılı günler kaldı. Peki 1 Mayıs tatil mi?
Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda.
Resmi kurumlar kapalı mı?
Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.
1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.
1 Mayıs'ta üniversiteler kapalı mı?
1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.
Eczaneler perşembe günü açık mı?
1 Mayıs Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.