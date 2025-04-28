https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/yetenek-sizsiniz-turkiye-yillar-sonra-isimler-gundemde-1095732908.html

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra başlıyor: Jüri koltuğunda sürpriz isimler gündemde

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra başlıyor: Jüri koltuğunda sürpriz isimler gündemde

Sputnik Türkiye

Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisi için Eda Ece'nin ardından Hande Yener, Giray Altınok ve Şevval Sam isimleri gündeme geldi. Sosyal medyada büyük tartışma yarattı!

2025-04-28T11:09+0300

2025-04-28T11:09+0300

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eda ece

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Bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya yapımcılığında çekimleri başlayacak olan yarışma için jüri çalışmaları hızla devam ediyor.Eda Ece Jüriye KatıldıBaşarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni döneminde ilk jüri üyesi olarak açıklandı. Daha önce birçok farklı projede yer alan Eda Ece'nin yarışmaya taze bir enerji katması bekleniyor.Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisi i̇çin hangi i̇simler konuşuluyor?Sosyal medyada ve kulislerde Eda Ece'nin ardından jüriye katılması beklenen bazı isimler dillendirilmeye başlandı. Dedikoducu Çocuk’un X platformundaki paylaşımına göre;gibi ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturabileceği iddia ediliyor.Sosyal medyada tartışmalar alevlendiAncak bu isimler sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Şevval Sam ve Hande Yener için "Bu jüri ile yarışma tutmaz" ve "Daha güçlü isimler olmalı" yorumları yapılırken, Giray Altınok için ise olumlu görüşler ağırlık kazandı. Seyircinin beklentisi, geçmiş sezonlardaki gibi daha iddialı ve farklı profillerde jüri üyeleri görmek yönünde.Acun Ilıcalı'nın efsane yarışması o3 medya i̇mzalıYetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın 9 sezon boyunca sunduğu dönemlerde büyük ses getirmişti. Yarışma bu kez Acun Medya yerine O3 Medya tarafından hazırlanıyor. Yapım ekibinin hem jüri hem de yarışmacı seçimi konusunda titiz bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezonu ve jüri üyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

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