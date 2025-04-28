https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/yetenek-sizsiniz-turkiye-yillar-sonra-isimler-gundemde-1095732908.html
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra başlıyor: Jüri koltuğunda sürpriz isimler gündemde
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra başlıyor: Jüri koltuğunda sürpriz isimler gündemde
Sputnik Türkiye
Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisi için Eda Ece'nin ardından Hande Yener, Giray Altınok ve Şevval Sam isimleri gündeme geldi. Sosyal medyada büyük tartışma yarattı!
2025-04-28T11:09+0300
2025-04-28T11:09+0300
2025-04-28T11:10+0300
eda ece
hande yener
acun medya
yaşam
türkiye
haberler
yetenek sınavı
tv
yarışma
yarışma programı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052905141_0:2:1000:565_1920x0_80_0_0_04416cb67f2b4dcb332baa9caf7b74d5.jpg
Bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya yapımcılığında çekimleri başlayacak olan yarışma için jüri çalışmaları hızla devam ediyor.Eda Ece Jüriye KatıldıBaşarılı oyuncu Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni döneminde ilk jüri üyesi olarak açıklandı. Daha önce birçok farklı projede yer alan Eda Ece'nin yarışmaya taze bir enerji katması bekleniyor.Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisi i̇çin hangi i̇simler konuşuluyor?Sosyal medyada ve kulislerde Eda Ece'nin ardından jüriye katılması beklenen bazı isimler dillendirilmeye başlandı. Dedikoducu Çocuk’un X platformundaki paylaşımına göre;gibi ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturabileceği iddia ediliyor.Sosyal medyada tartışmalar alevlendiAncak bu isimler sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Şevval Sam ve Hande Yener için "Bu jüri ile yarışma tutmaz" ve "Daha güçlü isimler olmalı" yorumları yapılırken, Giray Altınok için ise olumlu görüşler ağırlık kazandı. Seyircinin beklentisi, geçmiş sezonlardaki gibi daha iddialı ve farklı profillerde jüri üyeleri görmek yönünde.Acun Ilıcalı'nın efsane yarışması o3 medya i̇mzalıYetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın 9 sezon boyunca sunduğu dönemlerde büyük ses getirmişti. Yarışma bu kez Acun Medya yerine O3 Medya tarafından hazırlanıyor. Yapım ekibinin hem jüri hem de yarışmacı seçimi konusunda titiz bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezonu ve jüri üyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/yapay-zekaya-kahve-fali-baktirdi-12-yillik-evliligini-sonlandirmak-icin-solugu-mahkemede-aldi-1095706677.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/13/1052905141_122:0:878:567_1920x0_80_0_0_01473d9eaa94d44d74e31ef5ee9c0a9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eda ece, hande yener, acun medya, türkiye, haberler, yetenek sınavı, tv, yarışma, yarışma programı, yetenek sizsiniz türkiye
eda ece, hande yener, acun medya, türkiye, haberler, yetenek sınavı, tv, yarışma, yarışma programı, yetenek sizsiniz türkiye
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra başlıyor: Jüri koltuğunda sürpriz isimler gündemde
11:09 28.04.2025 (güncellendi: 11:10 28.04.2025)
Yıllar sonra ekranlara dönecek olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de, Eda Ece'nin ardından jüri koltuğu için konuşulan sürpriz isimler dikkat çekiyor. Sosyal medyada bazı isimlere ise itirazlar geldi.
Bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışması, uzun bir aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya yapımcılığında çekimleri başlayacak olan yarışma için jüri çalışmaları hızla devam ediyor.
Eda Ece Jüriye Katıldı
Başarılı oyuncu Eda Ece
, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni döneminde ilk jüri üyesi olarak açıklandı. Daha önce birçok farklı projede yer alan Eda Ece'nin yarışmaya taze bir enerji katması bekleniyor.
Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisi i̇çin hangi i̇simler konuşuluyor?
Sosyal medyada ve kulislerde Eda Ece'nin ardından jüriye katılması beklenen bazı isimler dillendirilmeye başlandı. Dedikoducu Çocuk’un X platformundaki paylaşımına göre;
gibi ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturabileceği iddia ediliyor.
Sosyal medyada tartışmalar alevlendi
Ancak bu isimler sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle Şevval Sam ve Hande Yener
için "Bu jüri ile yarışma tutmaz" ve "Daha güçlü isimler olmalı" yorumları yapılırken, Giray Altınok için ise olumlu görüşler ağırlık kazandı. Seyircinin beklentisi, geçmiş sezonlardaki gibi daha iddialı ve farklı profillerde jüri üyeleri görmek yönünde.
Acun Ilıcalı'nın efsane yarışması o3 medya i̇mzalı
Yetenek Sizsiniz Türkiye, Acun Ilıcalı'nın 9 sezon boyunca sunduğu dönemlerde büyük ses getirmişti. Yarışma bu kez Acun Medya
yerine O3 Medya tarafından hazırlanıyor. Yapım ekibinin hem jüri hem de yarışmacı seçimi konusunda titiz bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezonu ve jüri üyeleriyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.