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Yapay zekaya kahve falı baktırdı: 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için soluğu mahkemede aldı
Yapay zekaya kahve falı baktırdı: 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için soluğu mahkemede aldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da bir kadın, yapay zekanın kahve falı yorumunda eşinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine boşanma davası açtı. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-26T17:24+0300
2025-04-26T17:24+0300
yaşam
kahve falı
chatgpt
yapay zeka
boşanma
boşanma davası
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Yunanistan’da sıra dışı bir boşanma davası gündeme oturdu. Bir kadın, ChatGPT kullanarak kahve falı baktıktan sonra, 12 yıllık eşinin kendisini aldattığına inandı ve mahkemeye başvurdu.Olay, çiftin kahve içmesinin ardından kahve fincanlarının fotoğrafını çekip bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’ye göndererek fal baktırmasıyla başladı. İddiaya göre yapay zeka, kocanın aklında "E" harfiyle başlayan genç bir kadının olduğunu ve bu kişinin evliliği tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine kadın, eşine boşanma davası açtı.Bir talk show'a katılıp yaşadığı durumu anlatan eşi ise iddiaları tamamen reddederek, bu tür sanal falların ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. Daha önce de eşinin astrologların kehanetlerine inandığını ve benzer krizler yaşadıklarını belirtti. Eşinin avukatı ise, yapay zekanın verdiği bilgilerin mahkemede kanıt olarak kullanılamayacağını ve olayın ardında başka nedenler olabileceğini ifade etti. Taraflar şimdi hem boşanma hem de çocukların velayeti konusunda yasal bir mücadeleye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/sicak-kahve-uzerine-dokuldu-mahkeme-kuryeye-50-milyon-dolar-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1094547876.html
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kahve falı, chatgpt, yapay zeka, boşanma, boşanma davası
kahve falı, chatgpt, yapay zeka, boşanma, boşanma davası

Yapay zekaya kahve falı baktırdı: 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için soluğu mahkemede aldı

17:24 26.04.2025
© AAkahve
kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
© AA
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Yunanistan'da bir kadın, yapay zekanın kahve falı yorumunda eşinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine boşanma davası açtı.
Yunanistan’da sıra dışı bir boşanma davası gündeme oturdu. Bir kadın, ChatGPT kullanarak kahve falı baktıktan sonra, 12 yıllık eşinin kendisini aldattığına inandı ve mahkemeye başvurdu.
Olay, çiftin kahve içmesinin ardından kahve fincanlarının fotoğrafını çekip bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’ye göndererek fal baktırmasıyla başladı. İddiaya göre yapay zeka, kocanın aklında "E" harfiyle başlayan genç bir kadının olduğunu ve bu kişinin evliliği tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine kadın, eşine boşanma davası açtı.
Bir talk show'a katılıp yaşadığı durumu anlatan eşi ise iddiaları tamamen reddederek, bu tür sanal falların ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. Daha önce de eşinin astrologların kehanetlerine inandığını ve benzer krizler yaşadıklarını belirtti.
Eşinin avukatı ise, yapay zekanın verdiği bilgilerin mahkemede kanıt olarak kullanılamayacağını ve olayın ardında başka nedenler olabileceğini ifade etti. Taraflar şimdi hem boşanma hem de çocukların velayeti konusunda yasal bir mücadeleye hazırlanıyor.
Kurye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
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