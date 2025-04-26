https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/yapay-zekaya-kahve-fali-baktirdi-12-yillik-evliligini-sonlandirmak-icin-solugu-mahkemede-aldi-1095706677.html

Yapay zekaya kahve falı baktırdı: 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için soluğu mahkemede aldı

Yapay zekaya kahve falı baktırdı: 12 yıllık evliliğini sonlandırmak için soluğu mahkemede aldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da bir kadın, yapay zekanın kahve falı yorumunda eşinin kendisini aldattığını söylemesi üzerine boşanma davası açtı. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T17:24+0300

2025-04-26T17:24+0300

2025-04-26T17:24+0300

yaşam

kahve falı

chatgpt

yapay zeka

boşanma

boşanma davası

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Yunanistan’da sıra dışı bir boşanma davası gündeme oturdu. Bir kadın, ChatGPT kullanarak kahve falı baktıktan sonra, 12 yıllık eşinin kendisini aldattığına inandı ve mahkemeye başvurdu.Olay, çiftin kahve içmesinin ardından kahve fincanlarının fotoğrafını çekip bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’ye göndererek fal baktırmasıyla başladı. İddiaya göre yapay zeka, kocanın aklında "E" harfiyle başlayan genç bir kadının olduğunu ve bu kişinin evliliği tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine kadın, eşine boşanma davası açtı.Bir talk show'a katılıp yaşadığı durumu anlatan eşi ise iddiaları tamamen reddederek, bu tür sanal falların ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti. Daha önce de eşinin astrologların kehanetlerine inandığını ve benzer krizler yaşadıklarını belirtti. Eşinin avukatı ise, yapay zekanın verdiği bilgilerin mahkemede kanıt olarak kullanılamayacağını ve olayın ardında başka nedenler olabileceğini ifade etti. Taraflar şimdi hem boşanma hem de çocukların velayeti konusunda yasal bir mücadeleye hazırlanıyor.

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kahve falı, chatgpt, yapay zeka, boşanma, boşanma davası