https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/vatikan-yeni-papanin-secilmesi-icin-yapilacak-konklav-7-mayista-baslayacak-1095743332.html

Vatikan: Yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav 7 Mayıs'ta başlayacak

Vatikan: Yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav 7 Mayıs'ta başlayacak

Sputnik Türkiye

Vatikan, yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav'ın 7 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Papa seçimlerinde net bir zaman çizelgesi bulunmuyor ancak 2005 ve... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:32+0300

2025-04-28T14:32+0300

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Vatikan Basın Ofisi, yeni Papa'yı seçmek için yapılacak konklavın 7 Mayıs'ta yapılacağını duyurarak kararın bugün yapılan 5. Genel Kongre'de alındığının altını çizdi. Vatikan, Sistine Şapeli'nde yapılacak konklav günlerinde Şapel'in ziyaretçiye kapalı olacağını belirtti. Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek Konklav (Konsey), 7 Mayıs'ta Sistine Şapeli'nin içinde başlayacak ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 135 kardinalin katılımıyla gerçekleşecek. Bir sonraki papanın seçilmesinin ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi yok, ancak 2005 ve 2013'te düzenlenen önceki iki Konklav, sadece 2 gün sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html

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vatikan, vatikan basın ofisi, konklav, yeni papa, papalık seçimleri