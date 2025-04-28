https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/vatikan-yeni-papanin-secilmesi-icin-yapilacak-konklav-7-mayista-baslayacak-1095743332.html
Vatikan: Yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav 7 Mayıs'ta başlayacak
Vatikan: Yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav 7 Mayıs'ta başlayacak
Sputnik Türkiye
Vatikan, yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav'ın 7 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Papa seçimlerinde net bir zaman çizelgesi bulunmuyor ancak 2005 ve... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T14:32+0300
2025-04-28T14:32+0300
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Vatikan Basın Ofisi, yeni Papa'yı seçmek için yapılacak konklavın 7 Mayıs'ta yapılacağını duyurarak kararın bugün yapılan 5. Genel Kongre'de alındığının altını çizdi. Vatikan, Sistine Şapeli'nde yapılacak konklav günlerinde Şapel'in ziyaretçiye kapalı olacağını belirtti. Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek Konklav (Konsey), 7 Mayıs'ta Sistine Şapeli'nin içinde başlayacak ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 135 kardinalin katılımıyla gerçekleşecek. Bir sonraki papanın seçilmesinin ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi yok, ancak 2005 ve 2013'te düzenlenen önceki iki Konklav, sadece 2 gün sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kulislerde-konusulan-isimler-yeni-papa-kim-olacak-1095608688.html
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vatikan, vatikan basın ofisi, konklav, yeni papa, papalık seçimleri
vatikan, vatikan basın ofisi, konklav, yeni papa, papalık seçimleri
Vatikan: Yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav 7 Mayıs'ta başlayacak
14:32 28.04.2025 (güncellendi: 14:52 28.04.2025)
Vatikan, yeni papanın seçilmesi için yapılacak konklav'ın 7 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu. Papa seçimlerinde net bir zaman çizelgesi bulunmuyor ancak 2005 ve 2013'te düzenlenen önceki iki konklav, sadece 2 gün sürmüştü.
Vatikan Basın Ofisi, yeni Papa'yı seçmek için yapılacak konklavın 7 Mayıs'ta yapılacağını duyurarak kararın bugün yapılan 5. Genel Kongre'de alındığının altını çizdi.
Vatikan, Sistine Şapeli'nde yapılacak konklav günlerinde Şapel'in ziyaretçiye kapalı olacağını belirtti.
Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek Konklav (Konsey), 7 Mayıs'ta Sistine Şapeli'nin içinde başlayacak ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 135 kardinalin katılımıyla gerçekleşecek. Bir sonraki papanın seçilmesinin ne kadar süreceği konusunda bir zaman çizelgesi yok, ancak 2005 ve 2013'te düzenlenen önceki iki Konklav, sadece 2 gün sürdü.