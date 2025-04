https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/uzmani-uyardi-yaz-geliyor-ama-kas-yapayim-derken-sagliginizdan-olmayin-1095746923.html

Uzmanından 'protein tozu' uyarısı: 'Kas yapayım' derken sağlığınızdan olmayın!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte 'kas' yapmak isteyenlerin 'protein tozlarına' ilgisi de arttı. Uzmanlar ise bilinçsizce kullanılan protein tozlarının... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095746617_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_ce46e6009b7017eeb09b310a4849076d.jpg

Yaz geliyor. Spor salonlarına ilgi artarken özellikle 'kaslı' bir vücuda kısa sürede sahip olmak isteyenlerin 'protein tozu' ilgisi de artıyor. Herkes birbirine sosyal medya üzerinden bile protein tozu reklamı yaparken, online alışveriş sitelerinde 'peynir ekmek gibi' satılıyor. Peki protein tozundaki tehlikeler neler? Fazla kullanıldığında hangi sağlık sorunlarına neden olur? Protein tozu hiç mi kullanılmamalı? Protein tozları kas yapan sihirli tozlar mı? Prof. Dr. Süleyman İpekçi, Sputnik Türkiye'ye anlattı.Protein tozları: Sağlık mı risk mi?Son yıllarda özellikle gençler arasında spor salonu üyelikleriyle birlikte protein tozu kullanımı da hızla artıyor. Ancak bu ürünlerin 'kas yapan sihirli tozlar' olarak görülmesi, bilinçsiz kullanımın yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman İpekçi konuyla ilgili şunları söyledi: Proteinlerin kasların yapı taşı olduğunu ve yeterli miktarda alınmalarının spor yapan bireyler için önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. İpekçi, "Ancak her bireyin günlük protein ihtiyacı yaşına, kilosuna, aktivite düzeyine ve sağlık durumuna göre farklılık gösterir. Günlük ihtiyacın üzerine çıkıldığında ya da bu ihtiyaç, doğal besinler yerine ağırlıklı olarak tozlarla karşılandığında karaciğer, böbrek ve metabolik sistemler üzerinde ek yük oluşabilir." diye anlattı. Ölüme kadar varabilen sonuçlara yol açabilirProf. Dr. İpekçi özellikle ergenlik çağındaki gençlerin sosyal medyada veya spor salonlarında duyduk yanlış yönlendirmelerle protein tozlarına yönlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Denetimsiz ürünlerden uzak durun İnternet üzerinden ya da bazı spor salonlarında satılan protein tozlarının birçoğununTarım ve Orman Bakanlığı onayı taşımadığının altını çizen Prof. Dr. İpekçi, "Bu ürünlerde içerik etiketleri eksik, yanıltıcı ya da tamamen yanlış olabilir. Özellikle ithal edilen ve üzerinde Türkçe açıklama olmayan ürünler ciddi risk taşır. Bu noktada vatandaşlarımızın mutlaka sağlık profesyonellerine danışmaları, bilinçli tercihler yapmaları büyük önem taşımakta" diyerek uyardı. Protein tozu hiç mi kullanılmamalı?Prof. Dr. İpekçi'nin yanıtını verdiği bir soru da 'Protein tozu hiç mi kullanılmalı?' oldu. Bu noktada protein tozlarının doğru bireyde, doğru dozda ve güvenilir markalardan temin edildiğinde, sporcu beslenmesinde hekim ve diyetisyen kontrolünde yardımcı olabileceğini dile getiren Prof. Dr. İpekçi sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle yoğun antrenman yapan, yeterli beslenemeyen ya da klinik olarak özel bir protein ihtiyacı olan bireylerde hekim gözetiminde kullanılabilir. Ancak bu hiçbir zaman doğal besinlerin yerine geçmemeli, bir “gıda takviyesi” olduğu unutulmamalıdır. Protein tozları ne sihirli bir çözüm ne de tamamen zararlı bir madde olarak düşünülmelidir. Her takviye gibi, kullanımı bilimsel bilgi ve uzman rehberliği gerektirir. En güvenli ve sağlıklı yol, öncelikle doğal kaynaklardan protein alımını sağlamaktır. Spor salonlarındaki “kulaktan dolma” bilgiler yerine, sağlık profesyonellerine danışmak her zaman en doğru tercihtir. Bir diyetisyen veya beslenme uzmanı ile görüşerek, doğal yolla protein takviyesi veya gerekiyorsa, onaylı ve kaliteli protein tozları hakkında tavsiyeler alabilirsiniz. Uzmanlar, gerekiyorsa ihtiyaçlarınıza uygun ürünleri ve dozları önerebilir."

