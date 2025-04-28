https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html
TOKİ'den dar gelirliye yeni konut kampanyası: Başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ'den dar gelirliye yeni konut kampanyası: Başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda tüm Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasının başlatılacağını... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T09:17+0300
2025-04-28T09:17+0300
2025-04-28T09:17+0300
ekonomi̇
konut
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emlak konut
sosyal konut
konut kredisi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye çapında kapsamlı bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum geçen günlerde, "Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 2022 yılında "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle başlamıştı. 250 bin konut için başvurular alınmış, 2023-2028 döneminde ise 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Yeni kampanyada ise 250 bin konutluk yeni bir hedefin devreye alınması bekleniyor.81 i̇l valiliğine talimat gitmişti2025 yılı başında 81 il valiliğine yazı gönderilerek, konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerin ve kamu arazilerinin tespit edilmesi istenmişti. Bu çalışmaların önemli bir aşaması tamamlandı. Bakan Kurum, bu kapsamda müjdenin 2025 yılı sonunda açıklanacağını duyurdu.Kampanya duyurusu eylül-ekim ayında gelebilirGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni sosyal konut kampanyasının 2025’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde, büyük ihtimalle eylül-ekim aylarında duyurulmasını beklediğini belirtti.Yeni kampanyada gelir sınırı olacak mı?Özelmacıklı, yeni projede de bir gelir sınırlaması öngörüldüğünü söyledi. Buna göre:Ödeme koşulları nasıl olacak?Yeni kampanyada ödemelerin, memur maaş katsayısına endeksli artışlarla yapılması bekleniyor. Taksitler zamanla artsa da ödenebilir seviyede olacak. Ayrıca:Yeni kampanyada da tıpkı önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor:Özelmacıklı, "Daha önceki kampanyalarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar için vade sürelerinin 240 aya kadar uzatılması öngörülüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/son-2-gun-parasini-faize-koyacaklari-ilgilendiriyor-gozler-resmi-gazetede-1095728269.html
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konut, toplu konut, emlak konut, sosyal konut, konut kredisi
konut, toplu konut, emlak konut, sosyal konut, konut kredisi
TOKİ'den dar gelirliye yeni konut kampanyası: Başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda tüm Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasının başlatılacağını açıkladı. Gençler, emekliler ve yeni evliler için kontenjan ayrılması, uygun ödeme koşulları ve gelir sınırlaması gibi detaylar belli olmaya başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye çapında kapsamlı bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum geçen günlerde, "Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 2022 yılında "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle başlamıştı. 250 bin konut için başvurular alınmış, 2023-2028 döneminde ise 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Yeni kampanyada ise 250 bin konutluk yeni bir hedefin devreye alınması bekleniyor.
81 i̇l valiliğine talimat gitmişti
2025 yılı başında 81 il valiliğine yazı gönderilerek, konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerin ve kamu arazilerinin tespit edilmesi istenmişti. Bu çalışmaların önemli bir aşaması tamamlandı. Bakan Kurum, bu kapsamda müjdenin 2025 yılı sonunda açıklanacağını duyurdu.
Kampanya duyurusu eylül-ekim ayında gelebilir
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni sosyal konut kampanyasının 2025’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde, büyük ihtimalle eylül-ekim aylarında duyurulmasını beklediğini belirtti.
Yeni kampanyada gelir sınırı olacak mı?
Özelmacıklı, yeni projede de bir gelir sınırlaması öngörüldüğünü söyledi. Buna göre:
Hanehalkı gelirinin iki asgari ücreti aşmaması,
Başvuru sahibinin, eşinin veya 18 yaş altı çocuklarının adına gayrimenkul bulunmaması,
Başvuru yapılan ilde belli bir süre ikamet ediyor olunması şartları aranacak.
Ödeme koşulları nasıl olacak?
Yeni kampanyada ödemelerin, memur maaş katsayısına endeksli artışlarla yapılması bekleniyor. Taksitler zamanla artsa da ödenebilir seviyede olacak. Ayrıca:
10 yıl vadeli ödeme imkanı sunulacak,
Bahar ve sonbaharda peşin ödemeli kampanyalar düzenlenebilecek,
Kuraya katılım için sembolik bir ön ödeme istenecek ve kurada çıkmayanlara iade yapılacak.
Yeni kampanyada da tıpkı önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor:
Şehit aileleri, gaziler, engelliler,
Emekliler, 18-30 yaş arası gençler,
Yeni evlenen çiftlere özel ayrıcalıklar sağlanacak.
Özelmacıklı, "Daha önceki kampanyalarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar için vade sürelerinin 240 aya kadar uzatılması öngörülüyor" dedi.