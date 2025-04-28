https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/tokiden-dar-gelirliye-yeni-konut-kampanyasi-basvuru-sartlari-neler-odeme-plani-nasil-olacak-1095728780.html

TOKİ'den dar gelirliye yeni konut kampanyası: Başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ'den dar gelirliye yeni konut kampanyası: Başvuru şartları neler, ödeme planı nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıl sonunda tüm Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasının başlatılacağını... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T09:17+0300

2025-04-28T09:17+0300

2025-04-28T09:17+0300

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye çapında kapsamlı bir sosyal konut kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Kurum geçen günlerde, "Yıl sonunda bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak" dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 2022 yılında "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle başlamıştı. 250 bin konut için başvurular alınmış, 2023-2028 döneminde ise 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Yeni kampanyada ise 250 bin konutluk yeni bir hedefin devreye alınması bekleniyor.81 i̇l valiliğine talimat gitmişti2025 yılı başında 81 il valiliğine yazı gönderilerek, konut ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerin ve kamu arazilerinin tespit edilmesi istenmişti. Bu çalışmaların önemli bir aşaması tamamlandı. Bakan Kurum, bu kapsamda müjdenin 2025 yılı sonunda açıklanacağını duyurdu.Kampanya duyurusu eylül-ekim ayında gelebilirGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yeni sosyal konut kampanyasının 2025’in üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde, büyük ihtimalle eylül-ekim aylarında duyurulmasını beklediğini belirtti.Yeni kampanyada gelir sınırı olacak mı?Özelmacıklı, yeni projede de bir gelir sınırlaması öngörüldüğünü söyledi. Buna göre:Ödeme koşulları nasıl olacak?Yeni kampanyada ödemelerin, memur maaş katsayısına endeksli artışlarla yapılması bekleniyor. Taksitler zamanla artsa da ödenebilir seviyede olacak. Ayrıca:Yeni kampanyada da tıpkı önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi özel kontenjanlar ayrılması planlanıyor:Özelmacıklı, "Daha önceki kampanyalarda olduğu gibi dar gelirli vatandaşlar için vade sürelerinin 240 aya kadar uzatılması öngörülüyor" dedi.

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konut, toplu konut, emlak konut, sosyal konut, konut kredisi