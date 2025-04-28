https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/son-2-gun-parasini-faize-koyacaklari-ilgilendiriyor-gozler-resmi-gazetede-1095728269.html

Son 2 gün: Parasını faize koyacakları ilgilendiriyor, gözler Resmi Gazete'de

Son 2 gün: Parasını faize koyacakları ilgilendiriyor, gözler Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Türkiye'de mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranlarında değişiklik kapıda. Son iki gün kala yatırımcılar yeni oranları beklerken, Resmi Gazete'de... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T09:00+0300

2025-04-28T09:00+0300

2025-04-28T09:00+0300

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Türkiye'de mevduat ve fon yatırımcıları için önemli bir eşik yaklaşıyor. Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranlarının tekrar belirlenmesine sadece iki gün kaldı. Önceki düzenlemeyle artış gösteren stopaj oranlarının, 30 Nisan 2025 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.Faiz artışı stopajları da etkiliyorHürriyet'in haberine göre, son dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı, mevduat stopajlarının yeniden gözden geçirilmesine zemin hazırladı. Uzmanlar, stopaj oranlarında muhtemel bir artışın, mevduat faizlerinde sınırlı bir gerilemeye yol açabileceğini ve bunun Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarını da etkileyebileceğini vurguluyor.Mevcut stopaj seviyeleri ne durumda?Güncel stopaj oranları şöyle:Fonlarda ise:Bankaların yurt içinde ihraç ettiği borçlanma araçlarında:İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlarda ise tevkifat oranı değişmedi ve yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.Yeni stopajlar yatırımcıyı nasıl etkileyecek?Yeni düzenleme ile açılacak tüm mevduat hesapları ve yatırım fonlarında güncellenmiş stopaj oranları geçerli olacak. Halihazırda bulunan mevduat ve fonların stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.Ancak, mevcut fonuna yeni bir fon ekleyen yatırımcılar için güncellenmiş stopaj oranı uygulanacak. Bu sebeple yatırımcılar, mevcut fonlarına başka bir aracı kurumdan ekleme yaparlarsa eski fonlarını eski stopaj oranından tutmaya devam edebilecekler. Yeni açılacak mevduatlarda stopaj artışı nedeniyle faiz gelirinde bir miktar azalma yaşanması bekleniyor.30 Nisan 2025 itibarıyla stopaj oranlarının artırılması ya da mevcut seviyelerde tutulması yönünde iki olasılık bulunuyor. Yatırımcılar, Resmi Gazete'de yayımlanacak kararı yakından takip ediyor. Her iki durumda da yatırım stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

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