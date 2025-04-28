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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/slovakyada-rusyaya-yaptirimlarin-kaldirilmasina-iliskin-referandum-yapilabilir-1095728143.html
Slovakya’da, Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin referandum yapılabilir
Slovakya’da, Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin referandum yapılabilir
Sputnik Türkiye
Slovakya’da, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması konulu referandumun düzenlenmesine ilişkin dilekçenin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanlığı... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T08:54+0300
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DOMOV siyasi partisinin lideri Pavol Slota, Sputnik’e açıklamasında, ülkede Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konulu referandumun düzenlenmesi taleplerini önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanlığı Ofisine göndereceklerini duyurdu.Slota, “Referandum ilanı için yasal alt sınır olan 350 bin imzayı 18 Nisan'da aştık. Bununla birlikte, sınırı 400 bin imza olarak belirledik çünkü resmi denetim kurumu imzaların bir kısmını sorgulayabilir ve bunları tanımayabilir, bu nedenle yeterli bir rezervimiz olmasını istiyoruz. İmza toplama çalışmaları son haftalarda önemli ölçüde hızlandığı için, önümüzdeki haftalarda dilekçe listelerini Cumhurbaşkanlığı Ofisine götüreceğimize inanıyoruz, ancak henüz belirli bir son tarih belirlenmedi” dedi.Referandumda, “Slovakya'nın Rusya'ya karşı, Slovak vatandaşlarına ve girişimcilere zarar veren yaptırımlar uygulamaması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?” sorusu sorulacak.Slovak politikacı, Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Slovakya üzerindeki olumsuz etkilerini en azından minimuma indirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırarak sürdürdüğü yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca kaydetmişti. Batı'daki uzmanlar yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının düşmanlarının uzun vadeli bir stratejisi olduğunu, yaptırımların da tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu ifade etmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/trump-vatikanda-zelenskynin-kendisinden-ne-istedigini-acikladi-rusyanin-eylemlerine-bakacagiz-1095727588.html
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slovakya, rusya, yaptırım, referandum
slovakya, rusya, yaptırım, referandum

Slovakya’da, Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasına ilişkin referandum yapılabilir

08:54 28.04.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANISlovakya - bayrak
Slovakya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AFP 2023 / SAMUEL KUBANI
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Slovakya’da, Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması konulu referandumun düzenlenmesine ilişkin dilekçenin önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanlığı Ofisine sunulacağı belirtildi.
DOMOV siyasi partisinin lideri Pavol Slota, Sputnik’e açıklamasında, ülkede Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması konulu referandumun düzenlenmesi taleplerini önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanlığı Ofisine göndereceklerini duyurdu.
Slota, “Referandum ilanı için yasal alt sınır olan 350 bin imzayı 18 Nisan'da aştık. Bununla birlikte, sınırı 400 bin imza olarak belirledik çünkü resmi denetim kurumu imzaların bir kısmını sorgulayabilir ve bunları tanımayabilir, bu nedenle yeterli bir rezervimiz olmasını istiyoruz. İmza toplama çalışmaları son haftalarda önemli ölçüde hızlandığı için, önümüzdeki haftalarda dilekçe listelerini Cumhurbaşkanlığı Ofisine götüreceğimize inanıyoruz, ancak henüz belirli bir son tarih belirlenmedi” dedi.
Referandumda, “Slovakya'nın Rusya'ya karşı, Slovak vatandaşlarına ve girişimcilere zarar veren yaptırımlar uygulamaması gerektiği fikrine katılıyor musunuz?” sorusu sorulacak.
Slovak politikacı, Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının Slovakya üzerindeki olumsuz etkilerini en azından minimuma indirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.
Rusya, hasım ülkelerin birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırarak sürdürdüğü yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca kaydetmişti. Batı'daki uzmanlar yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı çevreleme ve zayıflatma politikasının düşmanlarının uzun vadeli bir stratejisi olduğunu, yaptırımların da tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe vurduğunu ifade etmişti. Putin'e göre, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını daha da kötüleştirmek.
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