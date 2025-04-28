https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/trump-vatikanda-zelenskynin-kendisinden-ne-istedigini-acikladi-rusyanin-eylemlerine-bakacagiz-1095727588.html

Trump, Vatikan’da Zelensky'nin kendisinden ne istediğini açıkladı: ‘Rusya’nın eylemlerine bakacağız’

Trump, Vatikan’da Zelensky'nin kendisinden ne istediğini açıkladı: ‘Rusya’nın eylemlerine bakacağız’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Vatikan'daki görüşme sırasında kendisinden daha fazla silah istediğini bildirdi. ABD lideri... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T08:25+0300

2025-04-28T08:25+0300

2025-04-28T08:24+0300

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donald trump

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vladimir zelenskiy

rusya

vatikan

papa francis

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ABD lideri Donald Trump, basın mensuplarına açıklamasında, Vatikan’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Trump, “O (Zelenskiy) bana daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu söyledi. Üç yıldır daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu söylüyor zaten. Neler olacağına bakacağız. Rusya tarafından neler yapılacağını görmek istiyorum” şeklinde konuştu.ABD Başkanı aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında “şaşkın ve üzgün” olduğunu da sözlerine ekledi.Zelenskiy ve Trump'ın Cumartesi günü Papa Francis için düzenlenen cenaze töreninde ‘çok kısa’ bir görüşme yaptıkları bildirildi. Zelenskiy, daha sonra yaptığı açıklamada, ABD lideriyle kısa zamanda çok şey konuşmayı başardığını söyleyerek Trump’a teşekkür etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, CBS televizyonuna açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna’da sadece askeri hedefleri vurduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kuzey-kore-resmen-duyurdu-rusyaya-askerimizi-gonderdik-1095727365.html

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rusya

vatikan

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abd, donald trump, ukrayna, vladimir zelenskiy, rusya, vatikan, papa francis