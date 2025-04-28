https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html
Samsun'da heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü: Toprak altından bir kadın kurtarıldı
Samsun'da heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü: Toprak altından bir kadın kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi için çalışma başlatılmasının... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T00:01+0300
2025-04-28T00:01+0300
2025-04-28T00:30+0300
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heyelan
samsun
kaya
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Samsun’un Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda bir toprak kayması meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda yaşanan heyelan sonrası kopan büyük kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında toprak altından bir kadın kurtarıldı. Araçta bulunan aynı aileden iki çocuk ve baba için kurtarma çalışması yürütülüyor. '1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı'Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-buyukcekmecede-hissedildi-35-buyuklugunde-deprem-1095723541.html
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Samsun'da heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü: Toprak altından bir kadın kurtarıldı
00:01 28.04.2025 (güncellendi: 00:30 28.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
Samsun'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi için çalışma başlatılmasının ardından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.
Samsun’un Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda bir toprak kayması meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda yaşanan heyelan sonrası kopan büyük kaya parçası bir aracın üzerine düştü.
Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında toprak altından bir kadın kurtarıldı. Araçta bulunan aynı aileden iki çocuk ve baba için kurtarma çalışması yürütülüyor.
'1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı'
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.