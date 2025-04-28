https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html

Samsun'da heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü: Toprak altından bir kadın kurtarıldı

Samsun'da heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü: Toprak altından bir kadın kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Canik ilçesinde heyelan nedeniyle kopan kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi için çalışma başlatılmasının... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T00:01+0300

2025-04-28T00:01+0300

2025-04-28T00:30+0300

türki̇ye

türkiye

heyelan

samsun

kaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095723894_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_536d82c01e33247c2213e65bda5629f2.jpg

Samsun’un Canik ilçesinde Samsun-Ordu yolunda bir toprak kayması meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıda yaşanan heyelan sonrası kopan büyük kaya parçası bir aracın üzerine düştü. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında toprak altından bir kadın kurtarıldı. Araçta bulunan aynı aileden iki çocuk ve baba için kurtarma çalışması yürütülüyor. '1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı'Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-buyukcekmecede-hissedildi-35-buyuklugunde-deprem-1095723541.html

türki̇ye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

samsun heyelan, samsunda heyelan, samsun son dakika, samsun, samsun haber, samsun canik, heyelan, samsun da heyelan son dakika, son dakika samsun