https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-buyukcekmecede-hissedildi-35-buyuklugunde-deprem-1095723541.html
İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 22.43'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece'de hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili aynı... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T22:56+0300
2025-04-27T22:56+0300
2025-04-27T22:59+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Büyükçekmece yakınlarında saat 22.43'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 9.36 kilometre derinlikte kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/elazigin-sivrice-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095722729.html
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büyükçekmece, afad, son dakika, deprem
büyükçekmece, afad, son dakika, deprem
İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem
22:56 27.04.2025 (güncellendi: 22:59 27.04.2025)
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AFAD, saat 22.43'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece'de hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili aynı büyüklük bilgisini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Büyükçekmece yakınlarında saat 22.43'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 9.36 kilometre derinlikte kaydedildi.