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İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem
İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD, saat 22.43'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece'de hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili aynı... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Büyükçekmece yakınlarında saat 22.43'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 9.36 kilometre derinlikte kaydedildi.
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büyükçekmece, afad, son dakika, deprem

İstanbul Büyükçekmece'de hissedildi: 3.5 büyüklüğünde deprem

22:56 27.04.2025 (güncellendi: 22:59 27.04.2025)
© AASismograf - deprem - AFAD
Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AA
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AFAD, saat 22.43'de Marmara Denizi'nde İstanbul Büyükçekmece'de hissedilen bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremle ilgili aynı büyüklük bilgisini paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde Büyükçekmece yakınlarında saat 22.43'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 9.36 kilometre derinlikte kaydedildi.
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