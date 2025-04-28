https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-meydana-gelen-akaryakit-istasyonunun-oldugu-bolgede-5-katli-bina-tahliye-edildi-1095754811.html
Samsun'da heyelan meydana gelen akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede 5 katlı bina tahliye edildi
Samsun'da heyelan meydana gelen akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede 5 katlı bina tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Samsun'un Canik ilçesinde dün gece bir baba ve 2 kızının ölümüyle sonuçlanan heyelan olayının yaşandığı bölgede bulunan bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T19:41+0300
2025-04-28T19:41+0300
2025-04-28T19:43+0300
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heyelan
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Samsun Canik'de akaryakıt istasyonunun karşısında heyelan noktasına yaklaşık 200 metre mesafedeki 5 katlı binanın çevresindeki kayalıklardan taşların yuvarlanması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Heyelan riskine karşı diğer katlarının boş olduğu belirtilen binanın birinci katında yaşayan aile tedbir amacıyla tahliye edildi.Olay yerine şerit çekilen bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html
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samsun, heyelan, apartman
samsun, heyelan, apartman
Samsun'da heyelan meydana gelen akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede 5 katlı bina tahliye edildi
19:41 28.04.2025 (güncellendi: 19:43 28.04.2025)
Samsun'un Canik ilçesinde dün gece bir baba ve 2 kızının ölümüyle sonuçlanan heyelan olayının yaşandığı bölgede bulunan bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Samsun Canik'de akaryakıt istasyonunun karşısında heyelan noktasına yaklaşık 200 metre mesafedeki 5 katlı binanın çevresindeki kayalıklardan taşların yuvarlanması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Heyelan riskine karşı diğer katlarının boş olduğu belirtilen binanın birinci katında yaşayan aile tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay yerine şerit çekilen bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.