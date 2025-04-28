https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-meydana-gelen-akaryakit-istasyonunun-oldugu-bolgede-5-katli-bina-tahliye-edildi-1095754811.html

Samsun'da heyelan meydana gelen akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede 5 katlı bina tahliye edildi

Samsun'da heyelan meydana gelen akaryakıt istasyonunun olduğu bölgede 5 katlı bina tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Samsun'un Canik ilçesinde dün gece bir baba ve 2 kızının ölümüyle sonuçlanan heyelan olayının yaşandığı bölgede bulunan bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T19:41+0300

2025-04-28T19:41+0300

2025-04-28T19:43+0300

türki̇ye

samsun

heyelan

apartman

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Samsun Canik'de akaryakıt istasyonunun karşısında heyelan noktasına yaklaşık 200 metre mesafedeki 5 katlı binanın çevresindeki kayalıklardan taşların yuvarlanması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Heyelan riskine karşı diğer katlarının boş olduğu belirtilen binanın birinci katında yaşayan aile tedbir amacıyla tahliye edildi.Olay yerine şerit çekilen bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html

türki̇ye

samsun

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samsun, heyelan, apartman