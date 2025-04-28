https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-3-can-kaybiyla-sonuclanan-heyelan-sonrasi-adli-sorusturma-baslatildi-1095724804.html
Samsun'da 3 can kaybıyla sonuçlanan heyelan sonrası adli soruşturma başlatıldı
Samsun'da 3 can kaybıyla sonuçlanan heyelan sonrası adli soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde yaşanan toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T02:14+0300
2025-04-28T02:14+0300
2025-04-28T02:15+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
samsun
canik
samsun cumhuriyet başsavcılığı
heyelan
toprak kayması
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Samsun'da akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde 3 can kaybıyla sonuçlanan toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Konuyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/samsunda-heyelan-nedeniyle-kopan-kaya-parcasi-bir-aracin-uzerine-dustu-yaralilar-var-1095723654.html
türki̇ye
samsun
canik
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Samsun'da 3 can kaybıyla sonuçlanan heyelan sonrası adli soruşturma başlatıldı
02:14 28.04.2025 (güncellendi: 02:15 28.04.2025)
Adalet Bakanı Tunç, Samsun'da akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde yaşanan toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Samsun'da akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde 3 can kaybıyla sonuçlanan toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklamayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Samsun ilimizin Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu yerde meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, göçükten yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.