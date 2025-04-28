https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/avrupada-yasanan-elektrik-kesintilerinin-nedeni-aciklandi-nadir-bir-atmosferik-olay-1095753506.html

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'

Sputnik Türkiye

İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yol açtığı nadir bir atmosferik olay, İber Yarımadası'nda geniş çaplı elektrik kesintisine neden... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T18:37+0300

2025-04-28T18:37+0300

2025-04-28T18:37+0300

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Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin İber Yarımadası'nda nadir bir atmosferik olay sonucu ortaya çıktığı açıklandı.Portekiz şebeke operatörü REN, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu açıkladı. Operatör, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Başkentler Madrid ve Lizbon'un yanı sıra Sevilla, Barselona ve Valensiya da elektrik ve internet kesintisinden etkilendiği ifade edildi. Bu durum, havalimanlarında seyahat kaosuna yol açarken hastaneler ve metrolarda da sorun olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html

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