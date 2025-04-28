Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
MÜZİĞİN EFSANELERİ
'Türk müziğine frak giydiren adam' kimdir?
10:30
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Turusan Bağcı: ‘Sigorta primleri bölgelere göre değişiklik gösteriyor’
10:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Jeoloji Mühendisi uyardı: Batıya doğru bir enerji transferi var, her an tetikleme yapabilir
12:09
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
13:16
7 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
13:31
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
14:22
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Aydın Ağaoğlu: ‘Tüketici hakem heyetleri artık maddi zararların yanında manevi tazminata da hükmedebilecek’
14:33
14 dk
ÖZEL HABER
İstatistiklerle çocuk verileri: Türkiye'de çocuk işçi oranı yüzde 24,9
14:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
8 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Veteriner hekimlerin karşılaştığı zorluklar
18:13
2 dk
SESLİ HABER
Prens Harry’den İsrail’e kıyak
18:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: '23 Nisan'da meydana gelen deprem, uğurlu bir depremdi'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'li Gürer: ‘Tarımda bir deprem yaşadık, fiyatlara etkisi sonbaharda görülecek'
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
19 Mart operasyonlarının Türkiye'ye ekonomik bedeli
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İmplant uygulamalarını kolaylaştıran bir girişim
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
17:55
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: ‘İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında büyük deprem üretecek bir kırık söz konusu değildir’
18:15
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/avrupada-yasanan-elektrik-kesintilerinin-nedeni-aciklandi-nadir-bir-atmosferik-olay-1095753506.html
Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'
Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'
Sputnik Türkiye
İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yol açtığı nadir bir atmosferik olay, İber Yarımadası'nda geniş çaplı elektrik kesintisine neden... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:37+0300
2025-04-28T18:37+0300
dünya
avrupa
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik santrali
elektrik hattı
elektrik faturası
elektrik teli
hava
sıcak hava genel müdürü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095753335_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_b636b784ea65968e70dc08f222adfdc5.jpg
Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin İber Yarımadası'nda nadir bir atmosferik olay sonucu ortaya çıktığı açıklandı.Portekiz şebeke operatörü REN, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu açıkladı. Operatör, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Başkentler Madrid ve Lizbon'un yanı sıra Sevilla, Barselona ve Valensiya da elektrik ve internet kesintisinden etkilendiği ifade edildi. Bu durum, havalimanlarında seyahat kaosuna yol açarken hastaneler ve metrolarda da sorun olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095753335_80:0:1360:960_1920x0_80_0_0_fb3ab1b8de67a9fb37152a808b7b8af2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik teli, hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı
avrupa, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik teli, hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı

Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'

18:37 28.04.2025
© AP PhotoElektrik kesintisi
Elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© AP Photo
Abone ol
İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yol açtığı nadir bir atmosferik olay, İber Yarımadası'nda geniş çaplı elektrik kesintisine neden oldu. Başkent Madrid ve Lizbon başta olmak üzere birçok şehirde ulaşım aksadı, havalimanları ve metro sistemleri karanlıkta kaldı. Yetkililer, tamirin bir haftayı bulabileceğini açıkladı.
Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin İber Yarımadası'nda nadir bir atmosferik olay sonucu ortaya çıktığı açıklandı.
Portekiz şebeke operatörü REN, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu açıkladı. Operatör, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.
Başkentler Madrid ve Lizbon'un yanı sıra Sevilla, Barselona ve Valensiya da elektrik ve internet kesintisinden etkilendiği ifade edildi. Bu durum, havalimanlarında seyahat kaosuna yol açarken hastaneler ve metrolarda da sorun olduğu açıklandı.
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
DÜNYA
İspanya, Fransa, Portekiz ve Andora karanlığa gömüldü: Bazı bölgelerde büyük elektrik kesintileri yaşanıyor
14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала