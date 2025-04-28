https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/avrupada-yasanan-elektrik-kesintilerinin-nedeni-aciklandi-nadir-bir-atmosferik-olay-1095753506.html
Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'
Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'
Sputnik Türkiye
İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yol açtığı nadir bir atmosferik olay, İber Yarımadası'nda geniş çaplı elektrik kesintisine neden... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T18:37+0300
2025-04-28T18:37+0300
2025-04-28T18:37+0300
dünya
avrupa
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elektrik kesintisi
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elektrik hattı
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hava
sıcak hava genel müdürü
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Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin İber Yarımadası'nda nadir bir atmosferik olay sonucu ortaya çıktığı açıklandı.Portekiz şebeke operatörü REN, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu açıkladı. Operatör, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu. Başkentler Madrid ve Lizbon'un yanı sıra Sevilla, Barselona ve Valensiya da elektrik ve internet kesintisinden etkilendiği ifade edildi. Bu durum, havalimanlarında seyahat kaosuna yol açarken hastaneler ve metrolarda da sorun olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/ispanya-fransa-portekiz-ve-andora-karanliga-gomuldu-bazi-bolgelerde-buyuk-elektrik-kesintileri-1095742711.html
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avrupa, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik teli, hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı
avrupa, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik santrali, elektrik hattı, elektrik faturası, elektrik teli, hava, sıcak hava genel müdürü, hava kirliliği, hava saldırısı, hava sıcaklığı
Avrupa'da yaşanan elektrik kesintilerinin nedeni açıklandı: 'Nadir bir atmosferik olay'
İspanya'nın iç kesimlerindeki aşırı sıcaklık dalgalanmalarının yol açtığı nadir bir atmosferik olay, İber Yarımadası'nda geniş çaplı elektrik kesintisine neden oldu. Başkent Madrid ve Lizbon başta olmak üzere birçok şehirde ulaşım aksadı, havalimanları ve metro sistemleri karanlıkta kaldı. Yetkililer, tamirin bir haftayı bulabileceğini açıkladı.
Avrupa genelinde yaşanan elektrik kesintisinin İber Yarımadası'nda nadir bir atmosferik olay sonucu ortaya çıktığı açıklandı.
Portekiz şebeke operatörü REN, İspanya'nın iç kesimlerindeki 'aşırı sıcaklık değişimlerinin' elektrik hatlarında anormal dalgalanmalara yol açtığını ve bunun genel kesintiye neden olduğunu açıkladı. Operatör, şebekenin tamamen onarılmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.
Başkentler Madrid ve Lizbon'un yanı sıra Sevilla, Barselona ve Valensiya da elektrik ve internet kesintisinden etkilendiği ifade edildi. Bu durum, havalimanlarında seyahat kaosuna yol açarken hastaneler ve metrolarda da sorun olduğu açıklandı.