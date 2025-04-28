https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rusya-acil-durumlar-bakanligina-ait-iki-ucak-iranin-bender-abbas-kentine-ulasti-1095724237.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın İran Büyükelçiliği, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçağın cumartesi günü liman bölgesinde patlamanın olduğu Bender Abbas kentindeki havalimanına... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T01:09+0300
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2025-04-28T01:09+0300
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Rusya’nın İran Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak cumartesi günü liman bölgesinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği Bender Abbas kentindeki havalimanına başarıyla iniş yaptığını bildirdi.Cumartesi günü öğleden sonra İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, meydana gelen patlamada şimdiye kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise bini aştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranin-bender-abbas-limanindaki-patlamada-can-kaybi-14e-yukseldi-1095711252.html
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i̇ran, ortadoğu, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, acil durumlar bakanlığı, i̇çişleri bakanlığı
i̇ran, ortadoğu, rusya acil durumlar bakanlığı, rusya, acil durumlar bakanlığı, i̇çişleri bakanlığı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı
Rusya’nın İran Büyükelçiliği, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçağın cumartesi günü liman bölgesinde patlamanın olduğu Bender Abbas kentindeki havalimanına başarıyla iniş yaptığını bildirdi.
Rusya’nın İran Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak cumartesi günü liman bölgesinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği Bender Abbas kentindeki havalimanına başarıyla iniş yaptığını bildirdi.
Zorlu meteorolojik koşullara ve İran'ın birçok bölgesinde etkili olan güçlü kasırgaya rağmen, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçağın Bender Abbas kentine başarıyla iniş yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurtarma ekiplerimiz beklemeksizin İranlı meslektaşlarıyla koordinasyon toplantısına yöneldi. Acil Durumlar Bakanlığı'nın bir uçağını daha bekliyoruz. Gençlerimize iyi şanslar dileriz
Cumartesi günü öğleden sonra İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, meydana gelen patlamada şimdiye kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise bini aştı.