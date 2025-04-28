https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rusya-acil-durumlar-bakanligina-ait-iki-ucak-iranin-bender-abbas-kentine-ulasti-1095724237.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak İran'ın Bender Abbas kentine ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın İran Büyükelçiliği, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçağın cumartesi günü liman bölgesinde patlamanın olduğu Bender Abbas kentindeki havalimanına... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T01:09+0300

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Rusya’nın İran Büyükelçiliği'nin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, Acil Durumlar Bakanlığı'na ait iki uçak cumartesi günü liman bölgesinde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği Bender Abbas kentindeki havalimanına başarıyla iniş yaptığını bildirdi.Cumartesi günü öğleden sonra İran'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. İran İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, meydana gelen patlamada şimdiye kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise bini aştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranin-bender-abbas-limanindaki-patlamada-can-kaybi-14e-yukseldi-1095711252.html

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