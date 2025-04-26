https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/iranin-bender-abbas-limanindaki-patlamada-can-kaybi-14e-yukseldi-1095711252.html

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 14'e yükseldi

İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı 14'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T23:25+0300

2025-04-26T23:25+0300

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İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mumini, "Şehid Recai Limanı'ndaki olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi" dedi.Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirten Mumini, 200 yaralının daha hastanelerden taburcu edildiğini ve şu ana kadar taburcu edilenlerin sayısının 412'ye ulaştığını bildirdi.Mumini, halen hastanelerde yaklaşık 300 yaralının tedavi edildiğini ifade etti.İranlı bakan, yangının kontrol altına alındığını ancak söndürme çalışmalarının halen sürdüğünü kaydetti.İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 750'ye yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 8 olduğu açıklanmıştı.Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken, limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/irandaki-bender-abbas-limaninda-siddetli-patlama-yaralilar-var-1095702491.html

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i̇ran, ortadoğu, basra körfezi, liman, patlama, ölü, yaralı