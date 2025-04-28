https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-vekilden-kuzey-koreyle-askeri-isbirligine-iliskin-degerlendirme-savas-testini-basariyla-gecti-1095736235.html

Rus vekilden Kuzey Kore’yle askeri işbirliğine ilişkin değerlendirme: ‘Savaş testini başarıyla geçti’

Rus vekilden Kuzey Kore’yle askeri işbirliğine ilişkin değerlendirme: ‘Savaş testini başarıyla geçti’

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Rusya-Kuzey Kore askeri ittifakının savaş testini... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T12:30+0300

2025-04-28T12:30+0300

2025-04-28T12:29+0300

dünya

rusya

duma

leonid i̇vlev

kuzey kore

askeri işbirliği

kursk bölgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/16/1054118032_0:89:3126:1847_1920x0_80_0_0_168a1a42a5a4979bbe62d7bf275888da.jpg

Rus vekil Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndererek Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme çalışmalarını değerlendirdi.İvlev, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki uluslararası hukuka dayalı askeri ittifak, savaş testini başarıyla geçti” ifadesini kullandı.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki süresiz Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 2024 yılında imzalandığını ve onaylandığını anımsatan Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/peskov-rusya-gerektiginde-kuzey-koreye-askeri-yardim-sunabilir-1095734136.html

rusya

kuzey kore

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, duma, leonid i̇vlev, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi