https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/rus-vekilden-kuzey-koreyle-askeri-isbirligine-iliskin-degerlendirme-savas-testini-basariyla-gecti-1095736235.html
Rus vekilden Kuzey Kore’yle askeri işbirliğine ilişkin değerlendirme: ‘Savaş testini başarıyla geçti’
Rus vekilden Kuzey Kore’yle askeri işbirliğine ilişkin değerlendirme: ‘Savaş testini başarıyla geçti’
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Rusya-Kuzey Kore askeri ittifakının savaş testini... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T12:30+0300
2025-04-28T12:30+0300
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Rus vekil Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndererek Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme çalışmalarını değerlendirdi.İvlev, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki uluslararası hukuka dayalı askeri ittifak, savaş testini başarıyla geçti” ifadesini kullandı.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki süresiz Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 2024 yılında imzalandığını ve onaylandığını anımsatan Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/peskov-rusya-gerektiginde-kuzey-koreye-askeri-yardim-sunabilir-1095734136.html
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rusya, duma, leonid i̇vlev, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi
rusya, duma, leonid i̇vlev, kuzey kore, askeri işbirliği, kursk bölgesi
Rus vekilden Kuzey Kore’yle askeri işbirliğine ilişkin değerlendirme: ‘Savaş testini başarıyla geçti’
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Yedek Tümgeneral Leonid İvlev, Rusya-Kuzey Kore askeri ittifakının savaş testini başarıyla geçtiğini belirtti.
Rus vekil Leonid İvlev, Sputnik’e açıklamasında, Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndererek Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme çalışmalarını değerlendirdi.
İvlev, “Rusya ve Kuzey Kore arasındaki uluslararası hukuka dayalı askeri ittifak, savaş testini başarıyla geçti” ifadesini kullandı.
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki süresiz Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın 2024 yılında imzalandığını ve onaylandığını anımsatan Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Antlaşmanın 4. Maddesine göre, taraflardan birinin silahlı saldırıya uğraması ve sıkıyönetim ilan etmesi durumunda, diğer tarafın, ülkelerin yasaları ve Birleşmiş Milletler Antlaşması uyarınca mevcut tüm araçlarla askeri ve diğer yardımları sağlamakla yükümlü. Saldırgan Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik silahlı saldırısının püskürtülmesi sırasında da tam olarak bu oldu.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, “Kursk Bölgesi’nde Rus askerleri ile omuz omuza hareket eden Kuzey Kore askerlerinin, metanet ve kahramanlık ortaya koyduğunu” belirterek, Kuzey Kore’nin Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin yenilgiye uğratılmasındaki yardımlarının altını çizmişti.
Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in Pyongyang ziyareti sırasında 19 Haziran 2024’te Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesininardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın dördüncü maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.