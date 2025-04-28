https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/peskov-rusya-gerektiginde-kuzey-koreye-askeri-yardim-sunabilir-1095734136.html

Peskov: Rusya, gerektiğinde Kuzey Kore'ye askeri yardım sunabilir

Peskov: Rusya, gerektiğinde Kuzey Kore'ye askeri yardım sunabilir

Sputnik Türkiye

Putin'in Kuzey Kore'ye Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlara verdiği destek için teşekkür etmesinin ardından Kremlin'den Moskova-Pyongyang hattındaki askeri... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T11:32+0300

2025-04-28T11:32+0300

2025-04-28T11:32+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kiev

pyongyang

kuzey kore

kursk bölgesi

müzakere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1c/1095732805_0:30:3089:1768_1920x0_80_0_0_1654c47fbcaf96a148cd350671612353.jpg

Kuzey Kore'nin Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı güçlerin temizlenmesi için asker göndermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın da gerektiğinde Pyongyang'a askeri yardım sunabileceği mesajını verdi.Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dikkat çekerek, "Elbette, yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar gerektiğinde birbirlerine yardım sağlamakla yükümlü" dedi.Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlara katılımının Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının kanıtı olduğunu vurguladı.Öte yandan Peskov, bir soru üzerine şu anda Rusya ve Kuzey Kore liderleri Vladimir Putin ve Kim Jong-un arasında bir görüşme planlanmadığını bildirdi.Kremlin'den Kiev'e 'doğrudan müzakere' mesajıKremlin Sözcüsü Peskov, doğrudan müzakerelere hazır olunduğuna dair sinyalin Kiev'den gelmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın henüz bu yönde bir hareket görmediğini söyledi.Peskov, Rusya'nın özel askeri harekata devam ettiğini, fakat Kiev'le müzakerelere ön koşulsuz olarak başlamaya hazır olduğunu da vurguladı.Kremlin Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna krizini barışçıl istikamete sokma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putin-kursk-bolgesindeki-destekleri-icin-kuzey-kore-ordusuna-tesekkur-etti-1095729340.html

rusya

kiev

pyongyang

kuzey kore

kursk bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, kiev, pyongyang, kuzey kore, kursk bölgesi, müzakere