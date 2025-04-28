Peskov: Rusya, gerektiğinde Kuzey Kore'ye askeri yardım sunabilir
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Putin'in Kuzey Kore'ye Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlara verdiği destek için teşekkür etmesinin ardından Kremlin'den Moskova-Pyongyang hattındaki askeri işbirliğine dair açıklama geldi.
Kuzey Kore'nin Kursk Bölgesi'ndeki Ukraynalı güçlerin temizlenmesi için asker göndermesini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın da gerektiğinde Pyongyang'a askeri yardım sunabileceği mesajını verdi.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dikkat çekerek, "Elbette, yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar gerektiğinde birbirlerine yardım sağlamakla yükümlü" dedi.
Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlara katılımının Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının kanıtı olduğunu vurguladı.
Öte yandan Peskov, bir soru üzerine şu anda Rusya ve Kuzey Kore liderleri Vladimir Putin ve Kim Jong-un arasında bir görüşme planlanmadığını bildirdi.
Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Peskov, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dikkat çekerek, "Elbette, yürürlükte olan bir anlaşmamız var ve bu anlaşmaya göre taraflar gerektiğinde birbirlerine yardım sağlamakla yükümlü" dedi.
Peskov, Kuzey Kore askerlerinin Kursk Bölgesi'ndeki operasyonlara katılımının Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının kanıtı olduğunu vurguladı.
Öte yandan Peskov, bir soru üzerine şu anda Rusya ve Kuzey Kore liderleri Vladimir Putin ve Kim Jong-un arasında bir görüşme planlanmadığını bildirdi.
Kremlin'den Kiev'e 'doğrudan müzakere' mesajı
Kremlin Sözcüsü Peskov, doğrudan müzakerelere hazır olunduğuna dair sinyalin Kiev'den gelmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın henüz bu yönde bir hareket görmediğini söyledi.
Peskov, Rusya'nın özel askeri harekata devam ettiğini, fakat Kiev'le müzakerelere ön koşulsuz olarak başlamaya hazır olduğunu da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna krizini barışçıl istikamete sokma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
Peskov, Rusya'nın özel askeri harekata devam ettiğini, fakat Kiev'le müzakerelere ön koşulsuz olarak başlamaya hazır olduğunu da vurguladı.
Kremlin Sözcüsü, ABD'nin Ukrayna krizini barışçıl istikamete sokma çabalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.