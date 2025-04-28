Rus uzman, Kuzey Kore’yle askeri işbirliğini değerlendirdi: Artık aramızda silah kardeşliği oluştu

Aslında bu deneyimin değerini tarif etmek mümkün değil. Kuzey Kore için gerçek muharebe deneyimi kazanmak büyük önem taşıyor. Onlar, batı gibi çokuluslu bir düşmanla karşı karşıya gelme bağlamında modern askeri operasyonların nasıl yürütüleceğine dair en ileri bilgileri edinmiş oldu. Gönderilen yabancı (Batılı) paralı askerler ise en iyileriydi. Dolayısıyla dünyanın en karmaşık, en ciddi teknolojilerinin bir araya gelmesi söz konusuydu, kara kuvvetlerinden özel kuvvetlere, insansız hava araçlarına kadar. Ve Kuzey Kore bu askeri eylemlerin tam ortasındaydı, onlar da çatışmalar içindeydi.