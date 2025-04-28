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Rus uzman, Kuzey Kore’yle askeri işbirliğini değerlendirdi: Artık aramızda silah kardeşliği oluştu
Rus uzman, Kuzey Kore’yle askeri işbirliğini değerlendirdi: Artık aramızda silah kardeşliği oluştu
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndermesini ve Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme faaliyetlerini değerlendiren Rus askeri uzman Klintseviç, bu... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T17:26+0300
2025-04-28T17:26+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordu birliklerine teşekkürlerini sundu. Rus lider ayrıca, savaş alanında test edilen Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağların bundan sonra da güçlenerek, işbirliğinin tüm alanlarında gelişeceğine ilişkin güvenini dile getirdi.Rus askeri uzman, Askeri ve Siyasi Çatışmalar Araştırma Merkezi Başkanı Andrey Klintseviç, Sputnik’e demecinde Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndermesini ve Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme faaliyetlerini yorumladı.Klintseviç, “Artık tabiri caizse aramızda silah kardeşliği oluştu. Bunlar boş sözler değil. Bu bir iyi niyet beyanı değil. Bu, çatışmalara doğrudan katılan büyük bir grup sağlanarak yapılan gerçek bir yardımdır” diye konuştu.Kuzey Kore askerlerinin Kursk'ta edindikleri özel muharebe becerileri ve deneyimlerini değerlendiren uzman, şunları kaydetti:Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putin-kursk-bolgesindeki-destekleri-icin-kuzey-kore-ordusuna-tesekkur-etti-1095729340.html
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rusya, kuzey kore, yardım, kursk, kursk bölgesi, askeri yardım, ukrayna, batı, vladimir putin, teşekkür, stratejik ortaklık
rusya, kuzey kore, yardım, kursk, kursk bölgesi, askeri yardım, ukrayna, batı, vladimir putin, teşekkür, stratejik ortaklık

Rus uzman, Kuzey Kore’yle askeri işbirliğini değerlendirdi: Artık aramızda silah kardeşliği oluştu

17:26 28.04.2025
© Sputnik / Мария ФроловаPyongyang Kim Il Sung Meydanı
Pyongyang Kim Il Sung Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Мария Фролова
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Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndermesini ve Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme faaliyetlerini değerlendiren Rus askeri uzman Klintseviç, bu adımın çatışmalara doğrudan katılan büyük bir grubu sağlayarak yapılan gerçek bir yardım olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordu birliklerine teşekkürlerini sundu. Rus lider ayrıca, savaş alanında test edilen Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bağların bundan sonra da güçlenerek, işbirliğinin tüm alanlarında gelişeceğine ilişkin güvenini dile getirdi.
Rus askeri uzman, Askeri ve Siyasi Çatışmalar Araştırma Merkezi Başkanı Andrey Klintseviç, Sputnik’e demecinde Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndermesini ve Kursk Bölgesi'ni Ukraynalı güçlerden temizleme faaliyetlerini yorumladı.
Klintseviç, “Artık tabiri caizse aramızda silah kardeşliği oluştu. Bunlar boş sözler değil. Bu bir iyi niyet beyanı değil. Bu, çatışmalara doğrudan katılan büyük bir grup sağlanarak yapılan gerçek bir yardımdır” diye konuştu.
Kuzey Kore askerlerinin Kursk'ta edindikleri özel muharebe becerileri ve deneyimlerini değerlendiren uzman, şunları kaydetti:

Aslında bu deneyimin değerini tarif etmek mümkün değil. Kuzey Kore için gerçek muharebe deneyimi kazanmak büyük önem taşıyor. Onlar, batı gibi çokuluslu bir düşmanla karşı karşıya gelme bağlamında modern askeri operasyonların nasıl yürütüleceğine dair en ileri bilgileri edinmiş oldu. Gönderilen yabancı (Batılı) paralı askerler ise en iyileriydi. Dolayısıyla dünyanın en karmaşık, en ciddi teknolojilerinin bir araya gelmesi söz konusuydu, kara kuvvetlerinden özel kuvvetlere, insansız hava araçlarına kadar. Ve Kuzey Kore bu askeri eylemlerin tam ortasındaydı, onlar da çatışmalar içindeydi.

Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dünyanın en askerileştirilmiş ülkesi olan Kuzey Kore'de gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'si savunmaya harcanıyor. Ülke son yıllarda teknolojik alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Bugün kendi uyduları, kıtalararası balistik füzeleri, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri var. Ve şunu da hatırlatayım, Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandığında Batı bu durumdan çok kaygılıydı. Batı, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin artmasından, özellikle de Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinden korkuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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