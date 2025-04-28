Putin, Kursk Bölgesi'ndeki destekleri için Kuzey Kore ordusuna teşekkür etti
09:19 28.04.2025 (güncellendi: 09:54 28.04.2025)
© Sputnik / Вячеслав ПрокофьевRusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.
© Sputnik / Вячеслав Прокофьев
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Kuzey Kore'nin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen açıklamasının ardından Rus lider Putin, Pyongyang'a verilen destek için minnettarlığını ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sundu.
Kremlin'in resmi sitesinden yayınlanan mesajında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı militanları 26 Nisan'da bozguna uğrattığını ve Rus topraklarının bir kısmını ele geçirme girişiminde bulunan Ukrayna yönetiminin suç niteliğindeki provokasyonuna son verildiğini anımsatan Putin, bu süreçte Kuzey Koreli askerlerin sunduğu katkıya vurgu yaptı.
Rus lider, "Kuzey Kore Halk Ordusu birlikleri, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın lafzına ve ruhuna uygun olarak, topraklarımıza giren Kiev rejimine bağlı neo-Nazi oluşumlarının bozguna uğratılmasında aktif rol aldı. Özellikle de, Anlaşmanın, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören 4. maddesi uyarınca" dedi.
Rusya'nın Kuzey Koreli dostlarının dayanışma, adalet ve gerçek yoldaşlık duygusuyla hareket ettiğini belirten Putin, "Bunu çok takdir ediyoruz ve Devlet Başkanı Yoldaş Kim Jong-un'a, tüm Kuzey Kore yönetimine ve halkına içtenlikle minnettarız. Vatanımızı Rus askerleriyle omuz omuza, kendi vatanları gibi savunan Kuzey Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ediyoruz. Görevlerini şeref ve yiğitlikle yerine getirdiler, solmayacak bir şana sahip oldular" ifadelerini kullandı.
Rusya halkının Kuzey Kore Özel Kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacağının altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kremlin'in resmi sitesinden yayınlanan mesajında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı militanları 26 Nisan'da bozguna uğrattığını ve Rus topraklarının bir kısmını ele geçirme girişiminde bulunan Ukrayna yönetiminin suç niteliğindeki provokasyonuna son verildiğini anımsatan Putin, bu süreçte Kuzey Koreli askerlerin sunduğu katkıya vurgu yaptı.
Rus lider, "Kuzey Kore Halk Ordusu birlikleri, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın lafzına ve ruhuna uygun olarak, topraklarımıza giren Kiev rejimine bağlı neo-Nazi oluşumlarının bozguna uğratılmasında aktif rol aldı. Özellikle de, Anlaşmanın, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören 4. maddesi uyarınca" dedi.
Rusya'nın Kuzey Koreli dostlarının dayanışma, adalet ve gerçek yoldaşlık duygusuyla hareket ettiğini belirten Putin, "Bunu çok takdir ediyoruz ve Devlet Başkanı Yoldaş Kim Jong-un'a, tüm Kuzey Kore yönetimine ve halkına içtenlikle minnettarız. Vatanımızı Rus askerleriyle omuz omuza, kendi vatanları gibi savunan Kuzey Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ediyoruz. Görevlerini şeref ve yiğitlikle yerine getirdiler, solmayacak bir şana sahip oldular" ifadelerini kullandı.
Rusya halkının Kuzey Kore Özel Kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacağının altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Rusya için, ortak özgürlüğümüz için canlarını veren Kuzey Koreli kahramanları, Rus silah arkadaşlarıyla eşit şekilde her zaman anacağız. Ülkelerimiz arasındaki, muharebe sahasında pekişen dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerinin gelecekte de başarılı ve dinamik bir şekilde gelişeceğine eminiz."
Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini teyit etti
Bu sabah saatlerinde Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.
Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, “Yoldaş Kim Jong-un, mevcut askeri ve siyasi duruma ilişkin analiz ve değerlendirmesine dayanarak, mevcut durumun Kuzey Kore ve Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamına girdiği sonucuna vardı ve bu temelde Rusya’ya bilgi vererek silahlı kuvvetlerimizi çatışmalara katılmak üzere göndermeye karar verdi” ifadesi kullanılmıştı.
Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, “Yoldaş Kim Jong-un, mevcut askeri ve siyasi duruma ilişkin analiz ve değerlendirmesine dayanarak, mevcut durumun Kuzey Kore ve Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamına girdiği sonucuna vardı ve bu temelde Rusya’ya bilgi vererek silahlı kuvvetlerimizi çatışmalara katılmak üzere göndermeye karar verdi” ifadesi kullanılmıştı.
Rusya-Kuzey Kore anlaşmasının maddeleri devrede
Rusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in 19 Haziran 2024’te Pyongyang ziyareti sırasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesinin ardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.
Anlaşmanın 4. maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar da dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.
Anlaşmanın 4. maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar da dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.