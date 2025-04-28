https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/putin-kursk-bolgesindeki-destekleri-icin-kuzey-kore-ordusuna-tesekkur-etti-1095729340.html

Putin, Kursk Bölgesi'ndeki destekleri için Kuzey Kore ordusuna teşekkür etti

Putin, Kursk Bölgesi'ndeki destekleri için Kuzey Kore ordusuna teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore'nin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T09:19+0300

2025-04-28T09:19+0300

2025-04-28T09:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

kursk bölgesi

rusya

pyongyang

vladimir putin

kuzey kore

haberler

kremlin

kuzey kore lideri kim jong-un

rusya - kuzey kore ilişkileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/13/1095520881_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_219f15fea43ac7eb7a4b1567ba9bdc66.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sundu.Kremlin'in resmi sitesinden yayınlanan mesajında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı militanları 26 Nisan'da bozguna uğrattığını ve Rus topraklarının bir kısmını ele geçirme girişiminde bulunan Ukrayna yönetiminin suç niteliğindeki provokasyonuna son verildiğini anımsatan Putin, bu süreçte Kuzey Koreli askerlerin sunduğu katkıya vurgu yaptı.Rus lider, "Kuzey Kore Halk Ordusu birlikleri, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde, Rusya Federasyonu ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasındaki 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın lafzına ve ruhuna uygun olarak, topraklarımıza giren Kiev rejimine bağlı neo-Nazi oluşumlarının bozguna uğratılmasında aktif rol aldı. Özellikle de, Anlaşmanın, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören 4. maddesi uyarınca" dedi.Rusya'nın Kuzey Koreli dostlarının dayanışma, adalet ve gerçek yoldaşlık duygusuyla hareket ettiğini belirten Putin, "Bunu çok takdir ediyoruz ve Devlet Başkanı Yoldaş Kim Jong-un'a, tüm Kuzey Kore yönetimine ve halkına içtenlikle minnettarız. Vatanımızı Rus askerleriyle omuz omuza, kendi vatanları gibi savunan Kuzey Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ediyoruz. Görevlerini şeref ve yiğitlikle yerine getirdiler, solmayacak bir şana sahip oldular" ifadelerini kullandı.Rusya halkının Kuzey Kore Özel Kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacağının altını çizen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Kuzey Kore, Rusya'ya asker gönderdiğini teyit ettiBu sabah saatlerinde Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.Kuzey Kore Merkez Askeri Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, “Yoldaş Kim Jong-un, mevcut askeri ve siyasi duruma ilişkin analiz ve değerlendirmesine dayanarak, mevcut durumun Kuzey Kore ve Rusya arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamına girdiği sonucuna vardı ve bu temelde Rusya’ya bilgi vererek silahlı kuvvetlerimizi çatışmalara katılmak üzere göndermeye karar verdi” ifadesi kullanılmıştı.Rusya-Kuzey Kore anlaşmasının maddeleri devredeRusya ve Kuzey Kore liderleri, Putin'in 19 Haziran 2024’te Pyongyang ziyareti sırasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. 9 Şubat 2000 tarihli Rusya-Kuzey Kore dostluk, iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasının yerini alacağı belirtilen bu anlaşma, onay belgelerinin karşılıklı olarak teati edilmesinin ardından 4 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın 4. maddesi, bir tarafın başka bir devlet veya birden fazla ülke tarafından silahlı saldırıya maruz kalması durumunda, diğer tarafın derhal askeri yardımlar da dahil olmak üzere yardım sağlamasını öngörüyor. Bu husus Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ve Rusya ile Kuzey Kore yasalarında da belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kuzey-kore-resmen-duyurdu-rusyaya-askerimizi-gonderdik-1095727365.html

kursk bölgesi

rusya

pyongyang

kuzey kore

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kursk bölgesi, rusya, pyongyang, vladimir putin, kuzey kore, haberler, kremlin, kuzey kore lideri kim jong-un, rusya - kuzey kore ilişkileri, ukrayna, ukrayna ordusu, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması