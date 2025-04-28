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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/lavrov-ukraynada-cozum-icin-kirim-ve-donbassin-rus-topragi-olarak-taninmasi-zorunlu-1095736873.html
Lavrov: Ukrayna'da çözüm için Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu
Lavrov: Ukrayna'da çözüm için Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu
Sputnik Türkiye
Brezilya basınına konuşan Lavrov, Ukrayna'da müzakere ve çözüm için atılması gereken adımları sıraladı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T12:53+0300
2025-04-28T12:53+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Kırım Cumhuriyeti'nin yanı sıra Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasının zorunlu olduğunu belirtti.BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brezilya'da O Globo gazetesine demeç veren Lavrov, "Kırım, Sivastopol, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya aidiyetinin uluslararası düzeyde tanınması zorunludur. Kiev'in tüm yükümlülükleri yasal olarak güvence altına alınmalı, yaptırım mekanizmalarına sahip olmalı ve süresiz nitelikte olmalıdır" dedi.'Zelenskiy, müzakere yasağını kaldırmalı'Müzakerelerin yeniden başlaması için ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 yılında koyduğu müzakere yasağını kaldırması gerektiğini belirten Lavrov, "Nisan 2022'de müzakere sürecinden çıkan bizzat Kiev oldu. Bunu Batılı hamilerinin talebi üzerine yaptılar. Eylül ayında da Zelenskiy, Rusya'yla müzakereleri hukuki olarak yasakladı. Bu hala yürürlükte. Bunun iptal edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Rusya'nın müzakerelere açık olduğunun altını çizen Lavrov, "Ancak top bizim tarafta değil. Şu anda anlaşma kabiliyeti göstermeyen taraf Kiev. Ukrayna ordusunun enerji tesislerine yönelik 30 günlük moratoryuma ve 30 saatlik Paskalya ateşkesine uyamaması başka nasıl açıklanabilir" diye ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Eylül 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/peskov-rusya-gerektiginde-kuzey-koreye-askeri-yardim-sunabilir-1095734136.html
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haberler, kiev, kırım, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sergey lavrov, rusya
haberler, kiev, kırım, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dhc), sergey lavrov, rusya

Lavrov: Ukrayna'da çözüm için Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması zorunlu

12:53 28.04.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinO ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na reunião do Conselho Curador do Fundo de Apoio à Diplomacia Pública A.M. Gorchakov, em Moscou
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, na reunião do Conselho Curador do Fundo de Apoio à Diplomacia Pública A.M. Gorchakov, em Moscou - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
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Brezilya basınına konuşan Lavrov, Ukrayna'da müzakere ve çözüm için atılması gereken adımları sıraladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Kırım Cumhuriyeti'nin yanı sıra Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti ile Herson ve Zaporojye bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasının zorunlu olduğunu belirtti.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brezilya'da O Globo gazetesine demeç veren Lavrov, "Kırım, Sivastopol, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye'nin Rusya'ya aidiyetinin uluslararası düzeyde tanınması zorunludur. Kiev'in tüm yükümlülükleri yasal olarak güvence altına alınmalı, yaptırım mekanizmalarına sahip olmalı ve süresiz nitelikte olmalıdır" dedi.

'Zelenskiy, müzakere yasağını kaldırmalı'

Müzakerelerin yeniden başlaması için ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 yılında koyduğu müzakere yasağını kaldırması gerektiğini belirten Lavrov, "Nisan 2022'de müzakere sürecinden çıkan bizzat Kiev oldu. Bunu Batılı hamilerinin talebi üzerine yaptılar. Eylül ayında da Zelenskiy, Rusya'yla müzakereleri hukuki olarak yasakladı. Bu hala yürürlükte. Bunun iptal edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın müzakerelere açık olduğunun altını çizen Lavrov, "Ancak top bizim tarafta değil. Şu anda anlaşma kabiliyeti göstermeyen taraf Kiev. Ukrayna ordusunun enerji tesislerine yönelik 30 günlük moratoryuma ve 30 saatlik Paskalya ateşkesine uyamaması başka nasıl açıklanabilir" diye ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Eylül 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizmişti.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
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Peskov: Rusya, gerektiğinde Kuzey Kore'ye askeri yardım sunabilir
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