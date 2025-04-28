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Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı
Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı
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Türkiye'nin dört bir yanı 4 ve üzeri depremlerle sarsılıyor. Bunlardan biri de 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ. Elazığ'da dün 4.9... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.2020 yılında 6ç8'lik bir deprem yaşayan Elazığ'da, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik oluştu.Prof. Dr. Sözbilir: Artçı bir depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.'Stres transferi olur, olağandır'Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:2020 Elazığ depremiElazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/elazigin-sivrice-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095722729.html
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deprem, elazığ, sivrice, prof. dr. hasan sözbilir, jeoloji
deprem, elazığ, sivrice, prof. dr. hasan sözbilir, jeoloji

Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı

09:44 28.04.2025
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
© Fotoğraf
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Türkiye'nin dört bir yanı 4 ve üzeri depremlerle sarsılıyor. Bunlardan biri de 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ. Elazığ'da dün 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremi 'sismik boşluk' olarak değerlendirdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2020 yılında 6ç8'lik bir deprem yaşayan Elazığ'da, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik oluştu.

Prof. Dr. Sözbilir: Artçı bir deprem

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.
Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.

'Stres transferi olur, olağandır'

Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:
"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."

2020 Elazığ depremi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi
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