https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/prof-dr-sozbilir-49luk-depremin-ardindan-2020-elazig-depremini-hatirlatti-sebebini-acikladi-1095729962.html
Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı
Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin dört bir yanı 4 ve üzeri depremlerle sarsılıyor. Bunlardan biri de 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ. Elazığ'da dün 4.9... 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T09:44+0300
2025-04-28T09:44+0300
2025-04-28T09:44+0300
son depremler
deprem
elazığ
sivrice
prof. dr. hasan sözbilir
jeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.2020 yılında 6ç8'lik bir deprem yaşayan Elazığ'da, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik oluştu.Prof. Dr. Sözbilir: Artçı bir depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.'Stres transferi olur, olağandır'Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:2020 Elazığ depremiElazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/elazigin-sivrice-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095722729.html
elazığ
sivrice
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, elazığ, sivrice, prof. dr. hasan sözbilir, jeoloji
deprem, elazığ, sivrice, prof. dr. hasan sözbilir, jeoloji
Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı
Türkiye'nin dört bir yanı 4 ve üzeri depremlerle sarsılıyor. Bunlardan biri de 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ. Elazığ'da dün 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremi 'sismik boşluk' olarak değerlendirdi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
2020 yılında 6ç8'lik bir deprem yaşayan Elazığ'da, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik oluştu.
Prof. Dr. Sözbilir: Artçı bir deprem
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.
Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.
'Stres transferi olur, olağandır'
Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:
"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır."
Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.