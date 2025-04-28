https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/prof-dr-sozbilir-49luk-depremin-ardindan-2020-elazig-depremini-hatirlatti-sebebini-acikladi-1095729962.html

Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı

Prof. Dr. Sözbilir 4.9'luk depremin ardından 2020 Elazığ depremini hatırlattı, sebebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin dört bir yanı 4 ve üzeri depremlerle sarsılıyor. Bunlardan biri de 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ. Elazığ'da dün 4.9... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T09:44+0300

2025-04-28T09:44+0300

2025-04-28T09:44+0300

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sivrice

prof. dr. hasan sözbilir

jeoloji

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.2020 yılında 6ç8'lik bir deprem yaşayan Elazığ'da, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik oluştu.Prof. Dr. Sözbilir: Artçı bir depremDokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir." dedi.Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.'Stres transferi olur, olağandır'Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:2020 Elazığ depremiElazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/elazigin-sivrice-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095722729.html

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deprem, elazığ, sivrice, prof. dr. hasan sözbilir, jeoloji