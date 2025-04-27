https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/elazigin-sivrice-ilcesinde-49-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095722729.html

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi

Sputnik Türkiye

AFAD, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan son açıklamalara göre depremle ilgili herhangi bir... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T21:20+0300

2025-04-27T21:20+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.Depremin 11.31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD'dan yapılan son açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları ifade etti:Deprem Malatya ve Adıyaman'da da hissedildiMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.Sallantının hissedildiği Adıyaman'da da valilikten yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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