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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi
Sputnik Türkiye
AFAD, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan son açıklamalara göre depremle ilgili herhangi bir... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T21:20+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.Depremin 11.31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.AFAD'dan yapılan son açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları ifade etti:Deprem Malatya ve Adıyaman'da da hissedildiMalatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.Sallantının hissedildiği Adıyaman'da da valilikten yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem: Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi
21:20 27.04.2025 (güncellendi: 21:59 27.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan son açıklamalara göre depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4.9 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçti.
Depremin 11.31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'dan yapılan son açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki AFAD 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını belirterek, şunları ifade etti:
"Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."
Deprem Malatya ve Adıyaman'da da hissedildi
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'da hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sallantının hissedildiği Adıyaman'da da valilikten yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."