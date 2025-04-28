https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/pervin-buldandan-sirri-sureyya-ondere-duygusal-mesaj-hadi-uyan-yola-devam--1095738832.html

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: 'Hadi uyan, yola devam'

Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: 'Hadi uyan, yola devam'

Sputnik Türkiye

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, milletvekili Pervin Buldan sosyal medyasından yayımladığı mesajla 'bu yolda beni, bizi yalnız... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T13:11+0300

2025-04-28T13:11+0300

2025-04-28T13:57+0300

türki̇ye

sırrı süreyya önder

pervin buldan

dem parti

koroner kalp hastalığı

kalp hastalıkları

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DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, aort yırtılması sonucunda kaldırıldığı hastanede tedavisi süren ve bugün doktorlarının 'nörolojik tablosu giderek bozuldu, başka bir kırılma noktasına geldik' açıklaması yaptığı DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e seslendi. Buldan, 'yol arkadaşlığı' yaptığı Önder'e, "Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım" diyerek seslendi. Geçen hafta aort damarında meydana gelen rahatsızlık sonucunda 12 saat süren bir ameliyat geçiren ve yoğun bakım tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hala kritik. Çok yaralısın biliyorumAilesi ve sevenleri iyi bir haber beklerken, DEM Parti milletvekili Pervin Buldan da 'yol arkadaşı'na seslendi. Buldan sosyal medyasından, Önder'e 'hadi uyan' derken şu ifadeleri kullandı: "Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürdün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk bende Kürt’tüm. Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeniyi, Aleviyi, Lazı, Çerkez’i, kadınları, Ççcukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk yada Kürt olmasına. Şimde ben senin yükünü omuzlarıma aldımBen daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. Kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk. Seninle tamamlıyacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sirri-sureyya-onderin-saglik-durumuna-iliskin-hastaneden-yeni-aciklama-1095731857.html

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sırrı süreyya önder, pervin buldan, dem parti, koroner kalp hastalığı, kalp hastalıkları