https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteorolojiden-3-kente-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-3-saatlik-periyotta-etkili-olacak-1095749164.html
Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak
Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak
Sputnik Türkiye
İzmir, Muğla ve Aydın için Meteoroloji'den 3 saatlik periyotta etkili olacağı duyurularak sağanak yağış uyarısı yapıldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-28T16:55+0300
2025-04-28T16:55+0300
2025-04-28T17:38+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇zmir
muğla
aydın
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İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji'den uyarı: 3 saat yağacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli fırtına uyarısıAni sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-yarin-geceye-kadar-etkili-olacak-1095742021.html
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i̇zmir
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇zmir, muğla, aydın
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇zmir, muğla, aydın
Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak
16:55 28.04.2025 (güncellendi: 17:38 28.04.2025)
İzmir, Muğla ve Aydın için Meteoroloji'den 3 saatlik periyotta etkili olacağı duyurularak sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den uyarı: 3 saat yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.