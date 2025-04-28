https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteorolojiden-3-kente-kuvvetli-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-3-saatlik-periyotta-etkili-olacak-1095749164.html

Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak

Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak

Sputnik Türkiye

İzmir, Muğla ve Aydın için Meteoroloji'den 3 saatlik periyotta etkili olacağı duyurularak sağanak yağış uyarısı yapıldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T16:55+0300

2025-04-28T16:55+0300

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türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇zmir

muğla

aydın

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İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji'den uyarı: 3 saat yağacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli fırtına uyarısıAni sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-yarin-geceye-kadar-etkili-olacak-1095742021.html

türki̇ye

i̇zmir

muğla

aydın

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇zmir, muğla, aydın