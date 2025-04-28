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Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak
Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak
Sputnik Türkiye
İzmir, Muğla ve Aydın için Meteoroloji'den 3 saatlik periyotta etkili olacağı duyurularak sağanak yağış uyarısı yapıldı. 28.04.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji'den uyarı: 3 saat yağacakMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli fırtına uyarısıAni sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇zmir, muğla, aydın

Meteoroloji'den 3 kente kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı: 3 saatlik periyotta etkili olacak

16:55 28.04.2025 (güncellendi: 17:38 28.04.2025)
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© HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW245801
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İzmir, Muğla ve Aydın için Meteoroloji'den 3 saatlik periyotta etkili olacağı duyurularak sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den uyarı: 3 saat yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli fırtına uyarısı

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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