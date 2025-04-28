https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteorolojiden-13-il-icin-sari-alarm-yarin-geceye-kadar-etkili-olacak-1095742021.html

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Yarın geceye kadar etkili olacak

Meteoroloji'den 13 il için sarı alarm: Yarın geceye kadar etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 13 il için sarı alarm verdi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T14:19+0300

2025-04-28T14:19+0300

2025-04-28T14:19+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

sarı alarm

fırtına

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeybatı kesimlerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 13 il için sarı alarm verdi. Yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere birçok ilde şiddetli rüzgarlar bekleniyor.Hangi i̇ller etkilenecek?Meteoroloji'nin duyurusuna göre, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenen iller şöyle sıralandı:Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz kıyı hattında rüzgarın zaman zaman fırtına şiddetine ulaşması öngörülüyor.Yarın gece saatlerine kadar sürecekMeteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi. Vatandaşlardan, bu süreçte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle şu tür olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu:Bu nedenle dışarıda bulunacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları, mümkünse açık alanlarda uzun süre kalmamaları tavsiye edildi.Sarı kodlu uyarı ne anlama geliyor?Sarı alarm, hava durumu açısından potansiyel tehlikelerin bulunduğunu, ancak günlük yaşamı ciddi şekilde etkileme olasılığının orta düzeyde olduğunu ifade ediyor.

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meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sarı alarm, fırtına