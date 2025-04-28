https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/akomdan-istanbula-firtina-uyarisi-saganak-yagis-icin-tarih-verildi-1095730554.html

AKOM’dan İstanbul’a fırtına uyarısı: Sağanak yağış için tarih verildi

AKOM’dan İstanbul’a fırtına uyarısı: Sağanak yağış için tarih verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul için AKOM'dan fırtına ve sağanak yağış uyarısı geldi. Marmara'da etkili olması beklenen şiddetli rüzgar, 29 Nisan Salı gecesine kadar sürecek. AKOM... 28.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-28T09:53+0300

2025-04-28T09:53+0300

2025-04-28T09:53+0300

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Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde vatandaşları uyardı. AKOM açıklamasında, "İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75km/s) esmeye devam edeceği" belirtildi.29 Nisan Salı gecesine kadar devam edecekAKOM’un verdiği bilgiye göre, fırtına etkisini 29 Nisan Salı gecesine kadar sürdürecek. Özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanması bekleniyor. Nitekim, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bugün sekiz seferini iptal etmek zorunda kaldı.Perşembe günü sağanak yağışlar geliyorAKOM açıklamasında, "Perşembe gününden itibaren aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı. Şehir genelinde yağışlı havanın etkili olması beklenirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Sıcaklıklar düşüyorKuzeyden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak. AKOM, "Kuzeyin soğuk havasını bölgemize taşıyan kuvvetli rüzgarlar ve bulutlu gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların 13-15°C aralığında, mevsim normalleri altında seyredeceği" bilgisini paylaştı.Deniz ulaşımında i̇ptaller başladıFırtınanın ilk etkileri deniz ulaşımında kendini gösterdi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin 8 seferi iptal edilirken, İstanbul’da deniz seferlerinde de gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-valiligi-uyardi-pazartesi-gunu-geliyor-sali-gecesine-kadar-surecek-1095716331.html

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