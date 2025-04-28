https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/meteoroloji-uyardi-firtina-ve-saganak-yagisa-dikkat-1095725743.html

Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağışa dikkat

Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağışa dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Marmara’da kuvvetli rüzgar, Ege’de yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı.

2025-04-28T06:48+0300

2025-04-28T06:48+0300

2025-04-28T08:43+0300

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MGM hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısı yapıldıYağışların, Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına uyarısıRüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakalle ve Balıkeir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklamasıİstanbul Valiliği, öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Bölgelerimizde Hava DurumuMarmara BölgesiMarmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Ege BölgesiEge Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç Anadolu Bölgesiİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Batı KaradenizBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu KaradenizOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu BölgesiDoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-valiligi-uyardi-pazartesi-gunu-geliyor-sali-gecesine-kadar-surecek-1095716331.html

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