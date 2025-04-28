Meteoroloji uyardı: Fırtına ve sağanak yağışa dikkat
06:48 28.04.2025 (güncellendi: 08:43 28.04.2025)
© AP Photo / Hiro KomaeYağış
© AP Photo / Hiro Komae
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan hava durumu raporunda ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını, Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul ve çevresinde fırtına, Ege’de ise yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
MGM hava durumu tahminlerine göre Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
Yağışların, Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Fırtına uyarısı
Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakalle ve Balıkeir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması
İstanbul Valiliği, öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin pazartesi günü gerçekleştirilecek 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bölgelerimizde Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli, Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Balıkesir 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne 19°C, parçalı bulutlu
İstanbul 15°C, parçalı bulutlu
Kırklareli 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
Ege Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
İzmir 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerde öğle saatlerinde yerel kuvvetli
Manisa 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Burdur 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 28°C, parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı 18°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Bolu 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Amasya 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri tahmin ediliyor.
Erzurum 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Van 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Adıyaman 26°C, parçalı bulutlu
Diyarbakır 26°C, parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 28°C, parçalı bulutlu
Siirt 26°C, parçalı ve çok bulutlu