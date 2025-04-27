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İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek
İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkı fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü öğle saatlerinde... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, 29 Nisan 2025 Salı gecesi etkisini kaybedeceği tahmin edildi.İstanbul 5 günlük hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-istanbul-ve-bircok-il-icin-saat-verildi-1095711750.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), fırtına, marmara denizi, marmara bölgesi, rüzgar, şiddetli rüzgar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), fırtına, marmara denizi, marmara bölgesi, rüzgar, şiddetli rüzgar, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, meteoroloji mühendisleri odası

İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek

14:41 27.04.2025
© AA / Elif Öztürkİstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkı fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli rüzgarın, Salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, 29 Nisan 2025 Salı gecesi etkisini kaybedeceği tahmin edildi.

İstanbul 5 günlük hava durumu

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Salı: 15° / 9° — Çok bulutlu
Çarşamba: 16° / 9° — Kısmen güneşli
Perşembe: 16° / 10° — Bulutlu ve güneşli
Cuma: 18° / 10° — Çok bulutlu
Cumartesi: 19° / 11° — Güneşli
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