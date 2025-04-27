https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-valiligi-uyardi-pazartesi-gunu-geliyor-sali-gecesine-kadar-surecek-1095716331.html
İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek
İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkı fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü öğle saatlerinde... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T14:41+0300
2025-04-27T14:41+0300
2025-04-27T14:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
fırtına
marmara denizi
marmara bölgesi
rüzgar
şiddetli rüzgar
meteoroloji
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İstanbul Valiliği, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, 29 Nisan 2025 Salı gecesi etkisini kaybedeceği tahmin edildi.İstanbul 5 günlük hava durumu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-istanbul-ve-bircok-il-icin-saat-verildi-1095711750.html
türki̇ye
i̇stanbul
marmara denizi
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İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkı fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak kuvvetli rüzgarın, Salı günü gece saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
İstanbul Valiliği, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, 29 Nisan 2025 Salı gecesi etkisini kaybedeceği tahmin edildi.
İstanbul 5 günlük hava durumu
Pazartesi:
16° / 8° — Bol güneş ışığı
Salı:
15° / 9° — Çok bulutlu
Çarşamba:
16° / 9° — Kısmen güneşli
Perşembe:
16° / 10° — Bulutlu ve güneşli
Cuma:
18° / 10° — Çok bulutlu
Cumartesi:
19° / 11° — Güneşli