https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/istanbul-valiligi-uyardi-pazartesi-gunu-geliyor-sali-gecesine-kadar-surecek-1095716331.html

İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek

İstanbul Valiliği uyardı: Pazartesi günü geliyor, Salı gecesine kadar sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla halkı fırtınaya karşı uyardı. Yapılan açıklamada, Pazartesi günü öğle saatlerinde... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T14:41+0300

2025-04-27T14:41+0300

2025-04-27T14:41+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

fırtına

marmara denizi

marmara bölgesi

rüzgar

şiddetli rüzgar

meteoroloji

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İstanbul Valiliği, Pazartesi öğle saatlerinde başlayıp Salı gece saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar nedeniyle halkı uyardı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan değerlendirmede rüzgarın Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi beklenirken, 29 Nisan 2025 Salı gecesi etkisini kaybedeceği tahmin edildi.İstanbul 5 günlük hava durumu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-uyarisi-istanbul-ve-bircok-il-icin-saat-verildi-1095711750.html

türki̇ye

i̇stanbul

marmara denizi

marmara bölgesi

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